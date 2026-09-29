От ассистентки фармацевта к заведующей: как обучение открывает путь к карьере в «Аптеке 9-1-1»

Карьерный рост редко начинается с должности. Чаще — по желанию учиться, пробовать новое и не бояться ответственности. История Маршубы, заведующей "Аптеками 9-1-1" в Харькове, — пример того, как последовательное обучение и поддержка работодателя могут превратить первое место работы в долгосрочную профессиональную траекторию.

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Аптека 9-1-1 стала для Яны Маршубы первым местом работы в фармацевтической сфере после получения диплома младшего специалиста в колледже НФаУ. Сначала она прошла подготовительные курсы, а затем начала работать ассистенткой фармацевта в круглосуточной аптеке. Полтора года Яна работала в ночные смены, а затем перешла на дневную.

Тогда она увидела, что у компании есть возможность профессионально расти, если развивать свои знания и компетенции. Узнав о корпоративной программе "Высшая Лига", Яна решила продолжить образование.

Я чувствовала поддержку компании на всех этапах своего профессионального развития. Прежде всего, в доверии, возможности постоянно учиться, получать новый опыт и постепенно брать на себя большую ответственность", — рассказывает Яна.

После получения высшего образования, прохождения интернатуры и курсов повышения квалификации она стала заведующей аптекой.

Новая должность принесла не только профессиональное признание, но и новые вызовы: управление командой, распределение обязанностей, принятие решений в нестандартных ситуациях. В то же время, появилась возможность реализовывать собственные идеи, влиять на организацию работы аптеки и качество обслуживания посетителей.

Сегодня Яна продолжает развиваться и уже думает о следующих профессиональных целях — хочет углублять управленческие компетенции, становиться еще более сильной руководительницей и помогать развиваться своей команде.

"Я бы посоветовала не бояться ответственности и новых вызовов. Главное — иметь желание развиваться и быть открытыми для обучения и поставленных целей", — поделилась заведующая.

В Аптеке 9-1-1 убеждены: качественное фармацевтическое образование начинается еще со студенческой скамьи. Именно поэтому компания инвестирует в обучение и развитие сотрудников, поддерживая их на разных этапах карьеры.

Только по программе "Высшая Лига" около 700 сотрудников "Аптеки 9-1-1" сегодня учатся или повышают квалификацию при финансовой поддержке компании. 180 из них получили дипломы в 2026 году.

Компания также системно поддерживает развитие фармацевтического образования: уже подписано более 85-ти меморандумов о сотрудничестве с университетами и профессиональными колледжами. Представители "Аптеки 9-1-1" регулярно встречаются со студентами в разных регионах Украины, рассказывают о современной профессии фармацевта и возможностях карьерного развития.

Этот подход продолжается после трудоустройства. Образовательная стратегия компании включает адаптацию новых сотрудников, профессиональное обучение, менторство и развитие управленческих компетенций. Центральным элементом системы стала комплексная программа "UPTEKA: Академия развития 9-1-1".

Она помогает работникам двигаться вперед вне зависимости от того, на каком этапе профессионального пути они находятся. Молодые специалисты получают поддержку при адаптации к первому месту работы, наставничеству и возможности быстрее интегрироваться в профессию. Опытные фармацевты углубляют профессиональные знания, развивают лидерские навыки и готовятся к новым карьерным вызовам.

История Яны показывает: карьерный рост — это не сиюминутный скачок, а последовательное движение вперед. Когда у работника есть мотивация развиваться, а у компании готовность инвестировать в это развитие, первая ступень профессионального пути вполне может привести к руководящей должности.