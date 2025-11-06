Більшість пішоходів упевнені: якщо вони бачать автомобіль — то й водій бачить їх. Але це — небезпечна ілюзія. Особливо ввечері, у сутінках, дощ чи сніг, коли видимість на дорозі різко погіршується.

Ви думаєте, що вас видно водієві, але ці фото показують інше

Фотографії, зроблені з точки зору водія, показують шокуючу правду: у темному одязі пішохода практично не видно. На відстані понад 20 метрів він буквально зливається з дорожнім полотном або тінями від ліхтарів. Для водія це — лише силует, який з’являється за мить до фари, коли вже запізно гальмувати.

Світлий чи яскравий одяг одразу змінює ситуацію. Пішохода видно з 60–100 метрів, а світловідбивні елементи (стрічки, брелоки, наліпки) збільшують цю відстань до 150–300 метрів. Це — додаткові секунди, які можуть врятувати життя.

Під час дощу чи туману ситуація ще гірша: краплі на склі, відблиски від зустрічних фар, волога дорога — усе це створює "сліпі зони". Навіть найуважніший водій може не помітити темну фігуру збоку.

Поліція та експерти з безпеки дорожнього руху постійно нагадують:

Увечері обирайте одяг зі світлими вставками або додайте флікери (світловідбивні елементи).

Переходьте дорогу лише у освітлених місцях.

Якщо ведете дитину — переконайтеся, що вона теж має щось, що видно у світлі фар.

Фото, зроблені в реальних умовах, доводять: навіть на освітленій вулиці різниця між “видно” і “не видно” — це лише один колір куртки чи маленький світловідбивач.

Тож наступного разу, виходячи на дорогу після заходу сонця, запитайте себе: чи впевнений я, що водій мене бачить?

Бо іноді життя залежить не від швидкості — а від видимості.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що не всі автосервіси однаково сумлінні, і деякі майстри можуть “замінювати” деталі лише на словах. Відомий американський механік Скотті Кілмер пояснив, як легко перевірити, чи справді на вашому авто зробили обіцяний ремонт.