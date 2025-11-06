Большинство пешеходов уверены: если они видят автомобиль, то и водитель видит их. Но это опасная иллюзия. Особенно вечером, в сумерках, дождь или снег, когда видимость на дороге резко ухудшается.

Вы думаете, что вас видно водителю, но эти фото показывают другое

Фотографии, сделанные с точки зрения водителя, показывают шокирующую правду: в темной одежде пешехода практически не видно. На расстоянии более 20-ти метров он буквально сливается с дорожным полотном или тенями от фонарей. Для водителя это только силуэт, который появляется за мгновение до фары, когда уже поздно тормозить.

Светлая или яркая одежда сразу меняет ситуацию. Пешеход видно за 60–100 метров, а светоотражающие элементы (ленты, брелоки, наклейки) увеличивают это расстояние до 150–300 метров. Это дополнительные секунды, которые могут спасти жизнь.

В дождь или туман ситуация еще хуже: капли на стекле, блики от встречных фар, влажная дорога — все это создает "слепые зоны". Даже самый внимательный водитель может не заметить темную фигуру сбоку.

Полиция и эксперты по безопасности дорожного движения постоянно напоминают:

Вечером выбирайте одежду со светлыми вставками или добавьте фликеры (светоотражающие элементы).

Переходите дорогу только в освещенных местах.

Если ведете ребенка — убедитесь, что у него тоже есть что-то, что видно в свете фар.

Фото, сделанные в реальных условиях, доказывают: даже на освещенной улице разница между "видно" и "не видно" — это только один цвет куртки или маленький светоотражатель.

Поэтому в следующий раз, выходя на дорогу после заката, спросите себя: уверен ли я, что водитель видит меня?

Потому что иногда жизнь зависит не от скорости, а от видимости.

