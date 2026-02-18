logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Весна на підході: українців заінтригували приголомшливими змінами у погоді
commentss НОВИНИ Всі новини

Весна на підході: українців заінтригували приголомшливими змінами у погоді

Циклон, що спричинив снігопади та хуртовини, скоро покине територію України

18 лютого 2026, 16:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Попри бажання швидше зустріти тепліші дні, цього четверга Україну накриє холодна погода з сильним вітром та снігопадами. Проте, за словами синоптикині Наталки Діденко, ситуація незабаром зміниться, і температура повітря почне підвищуватися, що принесе помітне потепління.

Весна на підході: українців заінтригували приголомшливими змінами у погоді

Фото: 24 Канал

Найближчої ночі найнижча температура очікується на півночі України, а також в окремих центральних та південних областях, включаючи Одещину. Температури варіюватимуться від мінус дев’яти до мінус дванадцяти градусів. В інших регіонах країни температура знизиться до мінус чотирьох-семи градусів, а на півдні та в Закарпатті буде близько нуля.

19 лютого вдень максимальна температура по країні становитиме від мінус двох до п’яти градусів. На півночі місцями температура опуститься до мінус семи градусів, тоді як на півдні та сході очікується від одного градуса морозу до трьох градусів тепла. В Криму температура підніметься до +4…+7 градусів.

Синоптики попереджають, що в південних, східних та деяких центральних регіонах буде сильний вітер із поривами штормової сили, тому жителям цих областей радять бути максимально обережними.

Циклон, який наразі приносить сніг та хуртовини, залишить територію України вже 19 лютого. Вночі опади залишатимуться лише на Лівобережжі, а вдень майже по всій країні очікується суха погода. Лише на сході та північному сході можливі незначні снігопади, які до вечора припиняться.

У Києві вночі також передбачають сніг, але вдень 19 лютого буде без опадів. Вітер з північного заходу буде сильним, створюючи некомфортні умови. Температура вночі досягне мінус десяти градусів, а вдень знизиться до мінус п’яти. Ожеледиця на дорогах залишатиметься, тому водіям слід бути обережними.

З 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління, що призведе до більш комфортних умов для пересування та відпочинку, і холод вже не буде таким відчутним.

