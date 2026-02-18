Весна на подходе: украинцев заинтриговали потрясающими изменениями в погоде

Несмотря на желание побыстрее встретить более теплые дни, в этот четверг Украину накроет холодная погода с сильным ветром и снегопадами. Однако, по словам синоптика Наталки Диденко, ситуация скоро изменится, и температура воздуха начнет повышаться, что принесет заметное потепление.

Фото: 24 Канал

В ближайшую ночь самая низкая температура ожидается на севере Украины, а также в отдельных центральных и южных областях, включая Одесщину. Температуры будут варьироваться от минус девяти до минус двенадцати градусов. В других регионах страны температура снизится до минус четырех-семи градусов, а на юге и Закарпатье будет около нуля.

19 февраля днем максимальная температура по стране составит от минус двух до пяти градусов. На севере местами температура опустится до минус 7 градусов, в то время как на юге и востоке ожидается от одного градуса мороза до трех градусов тепла. В Крыму температура поднимется до 4…7 градусов.

Синоптики предупреждают, что в южных, восточных и некоторых центральных регионах будет сильный ветер с порывами штормовой силы, так что жителям этих областей советуют быть максимально осторожными.

Циклон, который приносит снег и метели, покинет территорию Украины уже 19 февраля. Ночью ожидается дождь, а днем почти по всей стране ожидается сухая погода. Лишь на востоке и северо-востоке возможны небольшие снегопады, которые к вечеру прекратятся.

В Киеве ночью также ожидается снег, но днем 19 февраля будет без осадков. Ветер с северо-запада будет сильным, создавая некомфортные условия. Температура ночью достигнет минус десяти градусов, а днем снизится до минус пяти. Гололедица на дорогах будет оставаться, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

С 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление, что приведет к более комфортным условиям для передвижения и отдыха, и холод уже не будет ощутимым.

Как уже писали "Комментарии", в 2025 году объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз увеличился до 418 млн куб. м в сутки, что является значительным ростом по сравнению с 325 млн. куб. м в сутки в 2024 году. Это отражено в мониторинговом отчете Офиса по поддержке реформ при Министерстве энергетики Украины.