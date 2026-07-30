Верховний Суд заборонив чоловікам вимагати компенсацію за пластику грудей ексдружин

Під час розірвання шлюбу українці нерідко намагаються відсудити один у одного абсолютно все — аж до витрат на покращення зовнішності. Проте Верховний Суд України виніс прецедентне рішення, чітко відповівши, чи можна вважати медичні імплантати об'єктом поділу спільного майна подружжя.

Збільшення грудей. Ілюстративне фото

Приводом для розгляду став позов чоловіка, який вимагав повернути йому половину суми, витраченої на ендопротезування молочних залоз його обраниці. Оскільки операція коштувала 4 000 євро і оплачувалася зі спільного сімейного бюджету, позивач вважав, що має повне право на 2 000 євро компенсації. Колегія суддів у своїй постанові від 28 квітня 2026 року (справа № 352/953/22) підтримала вердикти попередніх інстанцій та повністю відхилила ці претензії.

Судді детально розтлумачили правову природу подібних медичних втручань і статус ендопротезів.

"Імплантати після операції стають невід'ємною частиною людського тіла, — наголошується у рішенні суду, — а тому не є майном у розумінні ст. 61 Сімейного кодексу України".

Крім того, служителі Феміди зауважили, що медична допомога була повністю отримана і використана безпосередньо під час сумісного життя.

"Медичні послуги були надані та спожиті під час шлюбу, — констатували у Верховному Суді, — а використані матеріали не можуть бути використані повторно".

Окремо було враховано і фактор добровільності сімейних витрат. Оскільки в матеріалах справи не знайшлося жодних доказів того, що чоловік виступав проти хірургічного втручання або що дружина зняла гроші таємно, суд визнав витрати спільним рішенням.

Юристи резюмують: будь-який медичний виріб після проведення операції автоматично втрачає статус окремого предмета цивільних прав, оскільки зливається з організмом пацієнта. Відтак вимога про стягнення грошей за мамопластику була визнана незаконною і залишена без задоволення.

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