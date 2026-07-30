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Верховный Суд запретил мужчинам требовать компенсацию за пластику груди экс-жён

Пластические операции за общие деньги: почему Верховный Суд отказал мужу в возвращении 2 000 евро за грудь жены

30 июля 2026, 16:37
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Недилько Ксения

При расторжении брака украинцы нередко пытаются отсудить друг у друга абсолютно все — вплоть до затрат на улучшение внешности. Однако Верховный Суд Украины вынес прецедентное решение, четко ответив, можно ли считать медицинские имплантаты объектом раздела общего имущества супругов.

Верховный Суд запретил мужчинам требовать компенсацию за пластику груди экс-жён

Увеличение груди. Иллюстративное фото

Поводом к рассмотрению стал иск мужчины, который требовал вернуть ему половину суммы, потраченной на эндопротезирование молочных желез его избранницы. Поскольку операция стоила 4000 евро и оплачивалась из общего семейного бюджета, истец считал, что имеет полное право на 2000 евро компенсации. Коллегия судей в своем постановлении от 28 апреля 2026 г. (дело № 352/953/22) поддержала вердикты предыдущих инстанций и полностью отклонила эти претензии.

Судьи подробно разъяснили правовую природу подобных медицинских вмешательств и статус эндопротезов.

"Имплантаты после операции становятся неотъемлемой частью человеческого тела, – отмечается в решении суда, – а потому не является имуществом в понимании ст. 61 Семейного кодекса Украины".

Кроме того, служители Фемиды отметили, что медицинская помощь полностью получена и использована непосредственно во время совместной жизни.

"Медицинские услуги были предоставлены и употреблены во время брака, — констатировали в Верховном Суде, — а использованные материалы не могут быть использованы повторно".

Отдельно учтен и фактор добровольности семейных расходов. Поскольку в материалах дела не нашлось никаких доказательств того, что муж выступал против хирургического вмешательства или жена сняла деньги тайно, суд признал расходы общим решением.

Юристы резюмируют: любое медицинское изделие после проведения операции автоматически теряет статус отдельного предмета гражданских прав, поскольку сливается с организмом пациента. Следовательно, требование о взыскании денег за маммопластику было признано незаконным и оставлено без удовлетворения.

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