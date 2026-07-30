Верховный Суд запретил мужчинам требовать компенсацию за пластику груди экс-жён

При расторжении брака украинцы нередко пытаются отсудить друг у друга абсолютно все — вплоть до затрат на улучшение внешности. Однако Верховный Суд Украины вынес прецедентное решение, четко ответив, можно ли считать медицинские имплантаты объектом раздела общего имущества супругов.

Увеличение груди. Иллюстративное фото

Поводом к рассмотрению стал иск мужчины, который требовал вернуть ему половину суммы, потраченной на эндопротезирование молочных желез его избранницы. Поскольку операция стоила 4000 евро и оплачивалась из общего семейного бюджета, истец считал, что имеет полное право на 2000 евро компенсации. Коллегия судей в своем постановлении от 28 апреля 2026 г. (дело № 352/953/22) поддержала вердикты предыдущих инстанций и полностью отклонила эти претензии.

Судьи подробно разъяснили правовую природу подобных медицинских вмешательств и статус эндопротезов.

"Имплантаты после операции становятся неотъемлемой частью человеческого тела, – отмечается в решении суда, – а потому не является имуществом в понимании ст. 61 Семейного кодекса Украины".

Кроме того, служители Фемиды отметили, что медицинская помощь полностью получена и использована непосредственно во время совместной жизни.

"Медицинские услуги были предоставлены и употреблены во время брака, — констатировали в Верховном Суде, — а использованные материалы не могут быть использованы повторно".

Отдельно учтен и фактор добровольности семейных расходов. Поскольку в материалах дела не нашлось никаких доказательств того, что муж выступал против хирургического вмешательства или жена сняла деньги тайно, суд признал расходы общим решением.

Юристы резюмируют: любое медицинское изделие после проведения операции автоматически теряет статус отдельного предмета гражданских прав, поскольку сливается с организмом пациента. Следовательно, требование о взыскании денег за маммопластику было признано незаконным и оставлено без удовлетворения.

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