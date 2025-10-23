Верховна Рада проголосувала: що тепер зміниться в українських паспортах

Верховна Рада України ухвалила постанову, яка остаточно прибирає дубляж російською мовою з українських паспортів. Відтепер усі записи у документах, що посвідчують особу, як у внутрішньому паспорті, так і у закордонному, робитимуться виключно державною мовою.

В Україні скасували дубляж російською мовою у паспортах. Фото з відкритих джерел

23 жовтня парламент підтримав постанову №13369, якою внесено зміни до чинних положень про паспорт громадянина України та закордонний паспорт.

У документі зазначається, що записи у паспортній книжечці відтепер мають вноситися виключно українською мовою. Таким чином, дублювання інформації російською, яке раніше використовувалося на сторінках документів, буде скасовано.

Також Верховна Рада визнала Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон таким, що втратило чинність. Це відкриває шлях до оновлення нормативної бази, яка регулює оформлення документів нового зразка.

Для більшості українців зміни не створять жодних додаткових проблем. Усі документи, які вже оформлені, залишаються чинними. Нова норма стосується оформлення нових паспортів, зокрема у вигляді паспортної книжечки, якщо такі ще будуть видаватися.

Також це не вплине на дію біометричних паспортів (ID-карток та закордонних паспортів), адже інформація в них уже давно подається українською та англійською мовами, без дубляжу російською.

