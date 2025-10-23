Верховная Рада проголосовала: что теперь изменится в украинских паспортах

Верховная Рада Украины приняла постановление, окончательно убирающее дубляж на русском языке из украинских паспортов. Теперь все записи в документах, удостоверяющих личность, как во внутреннем паспорте, так и в загранпаспорте, будут делаться исключительно на государственном языке.

23 октября парламент поддержал постановление №13369, которым внесены изменения в действующие положения о паспорте гражданина Украины и загранпаспорт.

В документе отмечается, что записи в паспортной книжке теперь должны вноситься исключительно на украинском языке. Таким образом, дублирование информации на русском, которое ранее использовалось на страницах документов, будет отменено.

Также Верховная Рада признала Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу утратившим силу. Это открывает путь к обновлению нормативной базы, регулирующей оформление документов нового образца.

Для большинства украинцев изменения не создадут дополнительных проблем. Все документы, которые уже оформлены, остаются в силе. Новая норма касается оформления новых паспортов, в частности в виде паспортной книжечки, если таковые еще будут выдаваться.

Также это не повлияет на действие биометрических паспортов (ID-карт и загранпаспортов), ведь информация в них уже давно подается на украинском и английском языках, без дубляжа на русском.

