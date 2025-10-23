logo

BTC/USD

109270

ETH/USD

3864.98

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Верховная Рада проголосовала: что теперь изменится в украинских паспортах
commentss НОВОСТИ Все новости

Верховная Рада проголосовала: что теперь изменится в украинских паспортах

В Украине отменили дубляж на русском языке в паспортах. Отныне все записи будут делаться исключительно на украинском.

23 октября 2025, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Верховная Рада Украины приняла постановление, окончательно убирающее дубляж на русском языке из украинских паспортов. Теперь все записи в документах, удостоверяющих личность, как во внутреннем паспорте, так и в загранпаспорте, будут делаться исключительно на государственном языке.

Верховная Рада проголосовала: что теперь изменится в украинских паспортах

В Украине отменили дубляж на русском языке в паспортах. Фото из открытых источников

23 октября парламент поддержал постановление №13369, которым внесены изменения в действующие положения о паспорте гражданина Украины и загранпаспорт.

В документе отмечается, что записи в паспортной книжке теперь должны вноситься исключительно на украинском языке. Таким образом, дублирование информации на русском, которое ранее использовалось на страницах документов, будет отменено.

Также Верховная Рада признала Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу утратившим силу. Это открывает путь к обновлению нормативной базы, регулирующей оформление документов нового образца.

Для большинства украинцев изменения не создадут дополнительных проблем. Все документы, которые уже оформлены, остаются в силе. Новая норма касается оформления новых паспортов, в частности в виде паспортной книжечки, если таковые еще будут выдаваться.

Также это не повлияет на действие биометрических паспортов (ID-карт и загранпаспортов), ведь информация в них уже давно подается на украинском и английском языках, без дубляжа на русском.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по силе паспорта. Какое место у Украины в 2025 году.

Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы множественное гражданство.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dcMI9bVyVQc
Теги:

Новости

Все новости