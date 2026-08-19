Великий обмін: додому повернулися 103 захисники: з яких напрямків фронту

Україні вдалося визволити з російського полону ще 103 військовослужбовців, більшість із яких мають поранення та важкі хвороби, а загальна кількість повернутих з початку повномасштабного вторгнення громадян досягла 9 716 осіб.

Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні відбувся черговий успішний етап повернення українських захисників із ворожої неволі. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, серед звільнених — оборонці Маріуполя, а також воїни, які стримували ворога на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

"Сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону, — зазначив Глава держави, висловлюючи вдячність силам оборони та переговорникам, — це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії".

Президент окремо подякував військовим, які активно наповнюють обмінний фонд, та команді, яка щоденно веде складні перемовини.

Водночас Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець навів узагальнену статистику:

"Загалом від 24 лютого 2022 року в Україні вже 9 716 українця" повернулися з полону завдяки зусиллям держави.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов уточнив, що це повернення є лише початком масштабнішого процесу. Він також зауважив, що багато визволених хлопців та дівчат перебувають у складному фізичному стані.

"Сьогодні з російського полону в межах першого етапу чергового обміну звільнено ще 103 оборонців Української держави, — наголосив голова ОП , змістивши акцент на першочергову медичну допомогу, — більшість звільнених нині мають поранення та важкі хвороби, тому передусім маємо подбати про їхнє здоров’я і відновлення".

Буданов підкреслив, що медики вже розпочали всю необхідну роботу для реабілітації воїнів. Очільник Офісу Президента також висловив особливу подяку Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, які відіграли важливу активну роль у посередництві та організації цього процесу повернення українців на рідну землю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська сторона постійно звинувачувала керівництво України у буцімто свідомому затягуванні процесів обміну військовополоненими. З відповідною заявою виступила Уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова, стверджуючи, що Москва регулярно надсилає Києву пропозиції, які залишаються без належної відповіді.