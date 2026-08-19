Большой обмен: домой вернулись 103 защитника: из каких направлений фронта

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Недилько Ксения
Украине удалось вызволить из российского плена еще 103 военнослужащих, большинство из которых имеют ранения и тяжелые болезни, а общее количество возвращенных с начала полномасштабного вторжения граждан достигло 9 716 человек.
Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский
Сегодня состоялся очередной успешный этап возвращения украинских защитников по вражеской неволе. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, среди освобожденных — защитники Мариуполя, а также воины, удерживавшие врага на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.
Президент отдельно поблагодарил военных, активно наполняющих обменный фонд, и команду, которая ежедневно ведет сложные переговоры.
В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец привел обобщенную статистику:
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов уточнил, что этот возврат является лишь началом более масштабного процесса. Он также отметил, что многие освобожденные ребята находятся в сложном физическом состоянии.
Буданов подчеркнул, что медики уже приступили к всей необходимой работе для реабилитации воинов. Глава Офиса Президента также выразил особую благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам, сыгравшим важную активную роль в посредничестве и организации этого процесса возвращения украинцев на родную землю.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская сторона постоянно обвиняла руководство Украины в якобы сознательном затягивании процессов обмена военнопленными. С соответствующим заявлением выступила Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова, утверждая, что Москва регулярно посылает Киеву предложения, остающиеся без должного ответа.