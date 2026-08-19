Украине удалось вызволить из российского плена еще 103 военнослужащих, большинство из которых имеют ранения и тяжелые болезни, а общее количество возвращенных с начала полномасштабного вторжения граждан достигло 9 716 человек.

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

Сегодня состоялся очередной успешный этап возвращения украинских защитников по вражеской неволе. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, среди освобожденных — защитники Мариуполя, а также воины, удерживавшие врага на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

"Сегодня 103 украинских воина возвращаются домой из российского плена, — отметил Глава государства, выражая благодарность силам обороны и переговорщикам, — это защитники из Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии".

Президент отдельно поблагодарил военных, активно наполняющих обменный фонд, и команду, которая ежедневно ведет сложные переговоры.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец привел обобщенную статистику:

"В общей сложности от 24 февраля 2022 года в Украине уже 9 716 украинцев вернулись из плена благодаря усилиям государства".

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов уточнил, что этот возврат является лишь началом более масштабного процесса. Он также отметил, что многие освобожденные ребята находятся в сложном физическом состоянии.

"Сегодня из российского плена в рамках первого этапа очередного обмена освобождены еще 103 защитника Украинского государства, — подчеркнул глава ОП , сместив акцент на первоочередную медицинскую помощь, — большинство освобожденных сейчас имеют ранения и тяжелые болезни, поэтому прежде всего должны позаботиться об их здоровье и восстановлении".

Буданов подчеркнул, что медики уже приступили к всей необходимой работе для реабилитации воинов. Глава Офиса Президента также выразил особую благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам, сыгравшим важную активную роль в посредничестве и организации этого процесса возвращения украинцев на родную землю.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская сторона постоянно обвиняла руководство Украины в якобы сознательном затягивании процессов обмена военнопленными. С соответствующим заявлением выступила Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова, утверждая, что Москва регулярно посылает Киеву предложения, остающиеся без должного ответа.