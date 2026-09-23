Велика гра у Нью-Йорку: навіщо Трампу Зеленський і що Україна хоче отримати від США

Генеральна асамблея ООН традиційно залишається одним із головних міжнародних майданчиків для обговорення глобальних загроз, навіть попри обмежені можливості самої організації впливати на перебіг воєн і конфліктів. Для України цьогорічна Генасамблея особливо важлива: війна Росії проти України давно вийшла за межі локального протистояння. На тлі спроб відновити переговорний процес між Україною, Росією та США, а також активної дипломатичної роботи європейських партнерів, у Нью-Йорку відбувається низка двосторонніх зустрічей та міжнародних заходів, зокрема "Кримська платформа", вже пройшла зустріч президентів США та України. Наскільки важливими для України є нинішня Генасамблея ООН? Чи можуть результати нинішнього дипломатичного тижня дати більше визначеності щодо перспектив переговорів і можливого перемир’я? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Переговори у США. Фото: з відкритих джерел

Трампу треба було зустрітися із Зеленським

Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова натякнула, що у великій геополітиці завжди кожна зі сторін має свою вигоду.

"Дональду Трампу треба перед виборами показати, що в нього із Володимиром Зеленським усе гаразд. Тому що рейтинги схвалення Зеленського настільки ж вищі, наскільки нижчі від нуля рейтингів несхвалення рейтинги Трампа. Там, на мою думку, різниця і туди, і туди по 16 або 18 відсотків", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Вона продовжує, тому Трампу потрібно було зустрітися із Зеленським, щоб показати, як він із ним дружний, а також заявити, що з якимись речами США допоможуть Україні. Володимир Зеленський, звичайно ж, має свій інтерес. Йому потрібні ракети для "Петріотів". Також, якщо Трамп справді може дотиснути Путіна до якогось перемир'я, то, в принципі, напевно, Зеленський не проти.

"І, власне, всі ці переговори, всі ці зустрічі та заяви Зеленського саме стосуються теми перемир'я, ракет до "Петріотів". Варто звернути увагу на інтерв'ю Зеленського Wall Street Journal. Він там досить конкретно казав, що ми готові на енергетичне перемир'я, не бити по НПЗ, хоч дизель – це не наша проблема, якщо за це нам забезпечать енергетичне перемир'я, припиняться удари по інфраструктурі. Ось у цьому і є сенс усіх цих переговорів", – наголосила Тетяна Попова.

Тиждень активної дипломатичної комунікації може дати результат

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно зазначила, Генасамблея ООН, попри неспроможність організації реалізовувати свою ключову функцію – зупиняти та упереджувати війни та конфлікти – все ж, залишається одним із найбільш представлених, за кількістю країн, міжнародних майданчиків для публічного обговорення загроз та викликів, а також для двосторонніх зустрічей у ході заходів, і самих заходів, зокрема тут справді потрібно згадати "Кримську платформу".

"Війна Росії проти України з самого початку не є локальним конфліктом. Бо стосується як руйнації міжнародної системи гарантій як такої, так і має різноманітні глобальні прояви, наприклад, у сфері енергетичної безпеки чи продовольства. Звісно, обговорення на Генасамблеї не мають зобовʼязуючого характеру. Проте є маркером напрямку зусиль та напрацювання/прийняття тих чи інших рішень. 81-а Генасамблея ООН проходить в умовах спроб відновлення трьохстороннього (Україна/Європа, Росія, США) переговорного процесу та пошуку мирного рішення. Україна, що важливо, заявила, що готова до перемирʼя, зокрема, енергетичного, якщо РФ буде готова до зупинки атак з неба. Кремль, як бачимо, поки що традиційно діє у логіці шантажу та ультиматумів, у тому числі на адресу уже безпосередньо європейських країн-членів західних альянсів", – зазначила експерт.

Тим не менше, зауважує Олеся Яхно, залишається сподіватись, що цей тиждень активної дипломатичної комунікації та двосторонніх зустрічей додасть визначеності щодо перспективи мирного процесу.

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