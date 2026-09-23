Большая игра в Нью-Йорке: зачем Трампу Зеленский и что Украина хочет получить от США

Генеральная ассамблея ООН традиционно остается одной из главных международных площадок для обсуждения глобальных угроз, даже несмотря на ограниченные возможности самой организации влиять на ход войн и конфликтов. Для Украины Генассамблея в этом году особенно важна: война России против Украины давно вышла за пределы локального противостояния. На фоне попыток возобновить переговорный процесс между Украиной, Россией и США, а также активной дипломатической работы европейских партнеров, в Нью-Йорке проходит ряд двусторонних встреч и международных мероприятий, в частности "Крымская платформа", уже прошла встреча президентов США и Украины. Насколько важна для Украины нынешняя Генассамблея ООН? Могут ли результаты нынешней дипломатической недели дать больше определенности перспектив переговоров и возможного перемирия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Переговоры в США. Фото: из открытых источников

Трампу предстояло встретиться с Зеленским

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова намекнула, что в большой геополитике всегда каждая из сторон имеет свою выгоду.

"Дональду Трампу нужно перед выборами показать, что у него с Владимиром Зеленским все в порядке. Потому что рейтинги одобрения Зеленского настолько же выше, насколько ниже нуля рейтингов неодобрения рейтинги Трампа. Там, по-моему, разница и туда, и туда по 16 или 18 процентов", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Она продолжает, поэтому Трампу нужно было встретиться с Зеленским, чтобы показать, как он с ним дружен, а также заявить, что с какими-то вещами США помогут Украине. У Владимира Зеленского, конечно же, свой интерес. Ему нужны ракеты для "Пэтриотов". Также, если Трамп действительно может додавить Путина до какого-то перемирия, то, в принципе, наверное, Зеленский не против.

"И, собственно, все эти переговоры, все эти встречи и заявления Зеленского как раз касаются темы перемирия, ракеты к "Пэтриотам". Стоит обратить внимание на интервью Зеленского Wall Street Journal. Он там достаточно конкретно говорил, что мы готовы на энергетическое перемирие, не бить по НПЗ, хотя дизель – это не наша проблема, если за это нам обеспечат энергетическое перемирие, прекратятся удары по инфраструктуре. Вот в этом и есть смысл всех этих переговоров", – отметила Татьяна Попова.

Неделя активной дипломатической коммуникации может дать результат

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что Генассамблея ООН, несмотря на неспособность организации реализовывать свою ключевую функцию – останавливать и предупреждать войны и конфликты – все же, остается одной из наиболее представленных, по количеству стран, международных площадок для публичного обсуждения угроз и вызовов, а также для двухсторонних встреч. платформу".

"Война России против Украины изначально не является локальным конфликтом. Поскольку касается как разрушения международной системы гарантий как таковой, так и имеет различные глобальные проявления, например, в сфере энергетической безопасности или продовольствия. Конечно, обсуждения на Генассамблее не носят обязывающего характера. Однако является маркером направления усилий и наработки/принятия тех или иных решений. 81-я Генассамблея ООН проходит в условиях попыток возобновления трехстороннего (Украина/Европа, Россия, США) переговорного процесса и поиска мирного решения. Украина, что важно, заявила, что готова к перемирию, в частности, энергетическому, если РФ будет готова к остановке атак с неба. Кремль, как видим, пока традиционно действует в логике шантажа и ультиматумов, в том числе в адрес уже непосредственно европейских стран-членов западных альянсов", – отметила эксперт.

Тем не менее, отмечает Олеся Яхно, остается надеяться, что эта неделя активной дипломатической коммуникации и двусторонних встреч придаст определенность перспективы мирного процесса.

Также издание "Комментарии" сообщало – детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе.



