Вбивство Парубія: СБУ поставила крапку у розслідуванні

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі про вбивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Обвинувальний акт щодо підозрюваного вже передано до суду. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваний у бвивстві Парубія. Фото: з відкритих джерел

За даними слідства, виконавцем злочину є 53-річний житель Львова. Правоохоронці затримали його у вересні 2025 року на території Хмельницької області, коли він намагався незаконно перетнути державний кордон.

Слідчі встановили, що ще у 2024 році чоловіка завербували російські спецслужби. За версією правоохоронців, контакт відбувся після того, як він у Telegram шукав інформацію про свого сина, який зник безвісти на Донеччині. Після цього, як стверджує слідство, він почав передавати ворогу дані про розташування українських підрозділів та намагався збирати інформацію про маршрути руху залізничних ешелонів із пальним.

Згодом російські куратори поставили перед агентом нове завдання – організувати вбивство одного з українських державних діячів. За матеріалами справи, чоловік обрав ціллю саме Парубія.

Після скоєння злочину підозрюваний намагався знищити докази та втекти за кордон. Під час обшуків правоохоронці виявили схованку зі зброєю – мисливський обріз, який був захований на території Личаківського цвинтарю.

Крім того, слідчі задокументували, що фігурант публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України та поширював проросійські наративи.

Йому інкримінують державну зраду, посягання на життя державного діяча, незаконне поводження зі зброєю, публічні заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування російської агресії. Якщо провину доведуть у суді, обвинувачений може отримати довічний термін ув’язнення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — слідчі Служби безпеки зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.



