Убийство Парубия: СБУ поставила точку в расследовании

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу об убийстве народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Обвинительный акт по подозреваемому уже передан в суд. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемый в убийстве Парубия. Фото: из открытых источников

По данным следствия, исполнителем преступления есть 53-летний житель Львова. Правоохранители задержали его в сентябре 2025 года на территории Хмельницкой области, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу.

Следователи установили, что еще в 2024 году мужчину завербовали российские спецслужбы. По версии правоохранителей, контакт состоялся после того, как он в Telegram искал информацию о своем сыне, пропавшем без вести на Донетчине. После этого, как утверждает следствие, он начал передавать врагу данные о расположении украинских подразделений и пытался собирать информацию о маршрутах движения железнодорожных эшелонов с горючим.

Впоследствии российские кураторы поставили перед агентом новую задачу – организовать убийство одного из украинских государственных деятелей. По материалам дела, мужчина избрал целью именно Парубия.

После совершения преступления подозреваемый пытался уничтожить доказательства и скрыться за границу. Во время обысков правоохранители обнаружили тайник с оружием – охотничий обрез, который был спрятан на территории Лычаковского кладбища.

Кроме того, следователи задокументировали, что фигурант публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и распространял пророссийские нарративы.

Ему инкриминируют государственную измену, посягательство на жизнь государственного деятеля, незаконное обращение с оружием, публичные призывы к свержению конституционного строя и оправдывание российской агрессии. Если вину докажут в суде, обвиняемый может получить пожизненный срок заключения.

