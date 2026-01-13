logo_ukra

Василь Малюк зробив заяву після відставки
Василь Малюк зробив заяву після відставки

Ексголова СБУ заявив, що залишатиметься у службі та працюватиме проти окупантів

13 січня 2026, 18:55
Недилько Ксения

Колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк після своєї відставки зробив заяву та наголосив, що йде з посади, але лишатиметься в СБУ.

"Майже три роки тому — перед призначенням на посаду голови СБУ — я стояв на трибуні Верховної Ради і говорив, що смерть — єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. З тих пір я присвятив увесь свій час, щоб у ворога земля горіла під ногами. прекрасне українське слово "бавовна" набуло нового сенсу. І я наголошую: вона палала, палає і палатиме, доки рашисти не зупинять війну проти України", — написав колишній голова СБУ Василь Малюк у колонці для "24 каналу".

Він наголосив, що залишається в системі СБУ.

"Картина з козаком Мамаєм, який сидить на черепах ворогів, залишається зі мною. А це означає, що всім негідникам я й надалі можу запропонувати ту ж перспективу, що й раніше", — сказав Малюк.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада України провалила кадрові призначення. Про це повідомила низка нардепів із сесійної зали. Відомо, що було проголосовано за відставку голови СБУ Василя Малюка, міністра оборони Дениса Шмигаля  та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Проте призначення Шмигаля на посаду міністра енергетики, а Федорова – на посаду міністра оборони Рада провалила.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. "Тобто, у нас тепер ні міністра енергетики, ні міністра оборони, ні міністра юстиції, ні міністра цифрової трансформації. На ключові посади, коли в містах тотальна проблема з відключеннями, коли на фронті важка ситуація, не змогли призначити міністрів". – написав Гончаренко.



