Василий Малюк сделал заявление после отставки

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк после своей отставки сделал заявление и подчеркнул, что уходит с должности, но будет оставаться в СБУ.

"Почти три года назад — перед назначением на должность главы СБУ — я стоял на трибуне Верховной Рады и говорил, что смерть — единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. С тех пор я посвятил все свое время, чтобы у врага земля горела под ногами. СБУ непрерывно била агрессора — на земле, в воздухе, на воде и даже под водой. Благодаря Службе безопасности прекрасное украинское слово "бавовна" получило новый смысл. И я подчеркиваю: она пылала, пылает и будет пылать, пока рашисты не остановят войну против Украины", — написал бывший глава СБУ Василий Малюк в колонке для "24 канала".

Он подчеркнул, что остается в системе СБУ.

"Картина с казаком Мамаем, который сидит на черепах врагов, остается со мной. А это значит, что всем негодяям я и дальше могу предложить ту же перспективу, что и раньше", — сказал Малюк.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины провалила кадровые назначения. Об этом сообщил ряд нардепов из сессионного зала. Известно, что проголосовали за отставку главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Однако назначение Шмыгаля на должность министра энергетики, а Федорова – на должность министра обороны Рада провалила.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. "То есть у нас теперь ни министра энергетики, ни министра обороны, ни министра юстиции, ни министра цифровой трансформации. На ключевые должности, когда в городах тотальная проблема с отключениями, когда на фронте тяжелая ситуация, не смогли назначить министров", – написал Гончаренко.