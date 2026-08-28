Вашингтон перейшов межу дозволеного: чому між США та Бельгією спалахнув небачений раніше скандал

Відносини між США та Бельгією опинилися під загрозою нового дипломатичного скандалу. Причиною стали образливі публікації американського посла Білла Вайта на адресу міністра охорони здоров’я Бельгії Франка Ванденбрука. Як повідомляє Belga News, глава бельгійського МЗС Максим Прево планує найближчими днями викликати американського дипломата для пояснень. Обурення в Брюсселі викликав допис Вайта в Instagram, де він опублікував згенероване штучним інтелектом зображення бельгійського міністра.

Бельгія. Фото: з відкритих джерел

Публікацію супроводжували зневажливі написи. Зокрема, Ванденбрука назвали людиною, яка "знищує будь-яку радість у житті", а також поставили запитання, хто є "найбільшим невдахою в Бельгії".

Так посол США відреагував на дискусію навколо нового бельгійського законодавства щодо обов’язкових попереджень про шкоду алкоголю для здоров’я в рекламі.

У бельгійському уряді такий стиль дипломатії сприйняли як неприйнятний. Максим Прево заявив, що представник іншої держави, акредитований у Бельгії, не має права публічно ображати члена уряду країни перебування.

За словами глави МЗС, Вайта буде викликано для офіційної розмови вже найближчим часом. Водночас цей інцидент не став першим конфліктом американського дипломата з бельгійською владою.

Раніше Білл Вайт уже публічно сперечався як із Франком Ванденбруком, так і з самим Максимом Прево. Через попередні скандальні заяви американського посла також викликали до Міністерства закордонних справ Бельгії.

Тепер новий допис у соцмережах може перетворитися на черговий серйозний дипломатичний конфлікт. У Брюсселі фактично дали зрозуміти: свобода висловлювань не дає іноземному послу права переходити межу та принижувати представників бельгійської влади.

Скандал навколо одного Instagram-допису таким чином уже вийшов далеко за межі особистої суперечки й може знову поставити питання про межі поведінки американського дипломата в країні, де він представляє Вашингтон.

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