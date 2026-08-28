Вашингтон перешел границу допустимого: почему между США и Бельгией разразился невиданный ранее скандал

Отношения между США и Бельгией оказались под угрозой нового дипломатического скандала. Причиной стали оскорбительные публикации американского посла Билла Уайта в адрес министра здравоохранения Бельгии Франка Ванденбрука. Как сообщает Belga News, глава бельгийского МИДа Максим Прево планирует в ближайшие дни вызвать американского дипломата для объяснений. Возмущение в Брюсселе вызвало сообщение Вайта в Instagram, где он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение бельгийского министра.

Бельгия. Фото: из открытых источников

Публикацию сопровождали оскорбительные надписи. В частности, Ванденбрука назвали человеком, который "уничтожает любую радость в жизни", а также задали вопрос, кто является "самым неудачником в Бельгии".

Так посол США отреагировал на дискуссию вокруг нового бельгийского законодательства по поводу обязательных предупреждений о вреде алкоголя для здоровья в рекламе.

В бельгийском правительстве такой стиль дипломатии восприняли как неприемлемый. Максим Прево заявил, что представитель другого государства, аккредитованный в Бельгии, не имеет права публично оскорблять члена правительства страны пребывания.

По словам главы МИД, Вайта будет вызван для официального разговора уже в ближайшее время. В то же время этот инцидент не стал первым конфликтом американского дипломата с бельгийскими властями.

Ранее Билл Уайт уже публично спорил как с Франком Ванденбруком, так и с самим Максимом Прево. Из-за предварительных скандальных заявлений американского посла также вызвали в Министерство иностранных дел Бельгии.

Теперь новое сообщение в соцсетях может превратиться в очередной серьезный дипломатический конфликт. В Брюсселе фактически дали понять: свобода высказываний не дает иностранному послу права переходить границу и унижать представителей бельгийских властей.

Скандал вокруг одного Instagram-сообщения таким образом уже вышел далеко за пределы личного спора и может снова задать вопрос о границах поведения американского дипломата в стране, где он представляет Вашингтон.

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