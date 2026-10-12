«Варто мати 50–70 літрів»: водіям радять зробити запас пального

Через масштабні руйнування вітчизняної паливної інфраструктури внаслідок безперервних російських повітряних атак українським автовласникам рекомендують завчасно підготуватися до можливих екстрених сценаріїв. Попри те, що трейдери повністю адаптували логістичні ланцюжки та задіяли альтернативні маршрути імпорту, ризик виникнення тимчасових локальних перебоїв через нові удари окупантів залишається вкрай високим. З огляду на це, провідний директор консалтингової групи "А-95" та експерт паливного ринку Сергій Куюн закликав водіїв сформувати власні недоторканні резерви нафтопродуктів.

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У своєму розлогому інтерв'ю для телеканалу Новини.LIVE фахівець відверто поділився власним досвідом реагування на безпекові виклики сьогодення та порадив громадянам не нехтувати превентивними заходами.

"Водіям варто мати запас пального на 2–3 тижні — 50–70 літрів", — наголосив Сергій Куюн, додавши, що сам особисто завжди тримає аналогічний каністровий резерв і рекомендує діяти так само усім іншим українцям.

За розрахунками аналітика, у разі повторного серйозного пошкодження ключових баз зберігання чи транспортних вузлів, операторам АЗС та державним структурам знадобиться певний час для стабілізації ринку.

"На подолання можливих логістичних розривів може знадобитися 2–3 тижні", — зауважив експерт, пояснюючи необхідність саме такого часового ліміту для паливних запасів.

Куюн підсумував, що обсяг у 50–70 літрів бензину або дизеля є оптимальним, виходячи із середньостатистичних показників споживання пального приватним легковим автомобілем. Такий підхід дозволить водіям зберігати повну мобільність у кризові дні, забезпечити базові потреби родини і не створювати штучних черг та паніки навколо автозаправних станцій у перші години після можливих надзвичайних ситуацій.

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