«Стоит иметь 50–70 литров»: водителям советуют сделать запас топлива

Из-за масштабных разрушений отечественной топливной инфраструктуры в результате непрерывных российских воздушных атак украинским автовладельцам рекомендуют заранее подготовиться к возможным экстренным сценариям. Несмотря на то, что трейдеры полностью адаптировали логистические цепочки и задействовали альтернативные маршруты импорта, риск возникновения временных локальных перебоев из-за новых ударов оккупантов остается очень высоким. В связи с этим ведущий директор консалтинговой группы "А-95" и эксперт топливного рынка Сергей Куюн призвал водителей сформировать собственные неприкосновенные резервы нефтепродуктов.

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В своем пространном интервью для телеканала Новости.LIVE специалист откровенно поделился собственным опытом реагирования на вызовы сегодняшнего дня и посоветовал гражданам не пренебрегать превентивными мерами.

"Водителям следует иметь запас топлива на 2–3 недели — 50–70 литров", — подчеркнул Сергей Куюн, добавив, что сам лично всегда держит аналогичный канистровый резерв и рекомендует действовать также всем остальным украинцам.

По расчетам аналитика, в случае серьезного повреждения ключевых баз хранения или транспортных узлов, операторам АЗС и государственным структурам понадобится определенное время для стабилизации рынка.

"На преодоление возможных логистических разрывов может потребоваться 2-3 недели", — отметил эксперт, объясняя необходимость именно такого временного лимита для топливных запасов.

Куюн подытожил, что объем в 50–70 литров бензина или дизеля является оптимальным исходя из среднестатистических показателей потребления топлива частным легковым автомобилем. Такой подход позволит водителям сохранять полную мобильность в кризисные дни, обеспечить базовые потребности семьи и не создавать искусственные очереди и паники вокруг автозаправочных станций в первые часы после возможных чрезвычайных ситуаций.

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