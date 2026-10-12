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«Стоит иметь 50–70 литров»: водителям советуют сделать запас топлива

Угроза логистических разрывов: топливный рынок предупреждает о возможных перебоях из-за разрушения инфраструктуры

12 октября 2026, 16:53
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Недилько Ксения

Из-за масштабных разрушений отечественной топливной инфраструктуры в результате непрерывных российских воздушных атак украинским автовладельцам рекомендуют заранее подготовиться к возможным экстренным сценариям. Несмотря на то, что трейдеры полностью адаптировали логистические цепочки и задействовали альтернативные маршруты импорта, риск возникновения временных локальных перебоев из-за новых ударов оккупантов остается очень высоким. В связи с этим ведущий директор консалтинговой группы "А-95" и эксперт топливного рынка Сергей Куюн призвал водителей сформировать собственные неприкосновенные резервы нефтепродуктов.

«Стоит иметь 50–70 литров»: водителям советуют сделать запас топлива

Иллюстративное фото

В своем пространном интервью для телеканала Новости.LIVE специалист откровенно поделился собственным опытом реагирования на вызовы сегодняшнего дня и посоветовал гражданам не пренебрегать превентивными мерами.

"Водителям следует иметь запас топлива на 2–3 недели — 50–70 литров", — подчеркнул Сергей Куюн, добавив, что сам лично всегда держит аналогичный канистровый резерв и рекомендует действовать также всем остальным украинцам.

По расчетам аналитика, в случае серьезного повреждения ключевых баз хранения или транспортных узлов, операторам АЗС и государственным структурам понадобится определенное время для стабилизации рынка.

"На преодоление возможных логистических разрывов может потребоваться 2-3 недели", — отметил эксперт, объясняя необходимость именно такого временного лимита для топливных запасов.

Куюн подытожил, что объем в 50–70 литров бензина или дизеля является оптимальным исходя из среднестатистических показателей потребления топлива частным легковым автомобилем. Такой подход позволит водителям сохранять полную мобильность в кризисные дни, обеспечить базовые потребности семьи и не создавать искусственные очереди и паники вокруг автозаправочных станций в первые часы после возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Зеленский предупредил о масштабном агрокризисе из-за блокады Россией Черного моря.



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