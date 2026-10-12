«Стоит иметь 50–70 литров»: водителям советуют сделать запас топлива

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Недилько Ксения
Из-за масштабных разрушений отечественной топливной инфраструктуры в результате непрерывных российских воздушных атак украинским автовладельцам рекомендуют заранее подготовиться к возможным экстренным сценариям. Несмотря на то, что трейдеры полностью адаптировали логистические цепочки и задействовали альтернативные маршруты импорта, риск возникновения временных локальных перебоев из-за новых ударов оккупантов остается очень высоким. В связи с этим ведущий директор консалтинговой группы "А-95" и эксперт топливного рынка Сергей Куюн призвал водителей сформировать собственные неприкосновенные резервы нефтепродуктов.
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В своем пространном интервью для телеканала Новости.LIVE специалист откровенно поделился собственным опытом реагирования на вызовы сегодняшнего дня и посоветовал гражданам не пренебрегать превентивными мерами.
По расчетам аналитика, в случае серьезного повреждения ключевых баз хранения или транспортных узлов, операторам АЗС и государственным структурам понадобится определенное время для стабилизации рынка.
Куюн подытожил, что объем в 50–70 литров бензина или дизеля является оптимальным исходя из среднестатистических показателей потребления топлива частным легковым автомобилем. Такой подход позволит водителям сохранять полную мобильность в кризисные дни, обеспечить базовые потребности семьи и не создавать искусственные очереди и паники вокруг автозаправочных станций в первые часы после возможных чрезвычайных ситуаций.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Зеленский предупредил о масштабном агрокризисе из-за блокады Россией Черного моря.