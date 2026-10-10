Валютна виручка та податки: навіщо Рада підтримала мито на вивезення необробленого каменю

На тлі критичного дефіциту бюджету, про який неодноразово заявляв премʼєр-міністр Сергій Корецький, Україна хоче більше заробляти на власних природних ресурсах, розвиваючи виробництво готової продукції. Для цього Верховна Рада підтримала експортне мито на необроблений камінь: граніт, габро, лабрадорит, базальт – 300 євро за тонну. Воно має стимулювати переробку всередині країни, створення робочих місць і збільшення податкових надходжень та валютної виручки, пише "Комерсант Український".

Експортне мито на необроблений камінь

Йдеться, зокрема, унікальні породи камінь, які Україна постачає за кордон у блоках, тобто як сировину. Один із ключових покупців українського лабрадориту – Китай. Проте через Китай український унікальний камінь потрапляє на ринки рф.

Там камінь розпилюють, полірують і продають як дорожчі вироби для будівництва та оздоблення. Відповідно, доходи від обробки сировини, робочі місця й податки залишаються за кордоном, зокрема в бюджеті країни-агресора.

За оцінкою засновниці Національної асоціації добувної промисловості України Ксенії Оринчак, перехід до переробки може дозволити українським підприємствам продавати продукцію у 3-4 рази дорожче, ніж необроблену сировину.

"У цій пропозиції я вбачаю win-win історію: виграє і держава, і бізнес", — зазначила вона в інтервʼю виданню.

Для цього видобувачам не обов’язково будувати власні заводи за один день. Оринчак пропонує використовувати давальницьку переробку: замовляти обробку каменю на інших українських підприємствах і продавати вже готову продукцію і паралельно розвивати власну переробку. Це дає можливість розвивати бізнес без початкових витрат на будівництво власного виробництва.

Проте, введене мито ще не набуло чинності. Ухвалений Верховною Радою закон наразі очікує на підпис президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав аграріїв активно нарощувати переробку продукції для експорту. Головна мета – переорієнтувати експорт із сировини на товари з високою доданою вартістю.

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