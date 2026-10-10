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Валютная выручка и налоги: зачем Рада поддержала пошлину на вывоз необработанного камня

Экспортная пошлина на необработанный камень должна стимулировать переработку внутри страны, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений и валютной выручки

10 октября 2026, 12:55
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Кравцев Сергей

На фоне критического дефицита бюджета, о котором не раз заявлял премьер-министр Сергей Корецкий, Украина хочет больше зарабатывать на собственных природных ресурсах, развивая производство готовой продукции. Для этого Верховная Рада поддержала экспортную пошлину на необработанный камень: гранит, габбро, лабрадорит, базальт – 300 евро за тонну. Оно должно стимулировать переработку внутри страны, создание рабочих мест и увеличение налоговых поступлений и валютной выручки, пишет "Коммерсант-Украинский".

Валютная выручка и налоги: зачем Рада поддержала пошлину на вывоз необработанного камня

Экспортная пошлина на необработанный камень

Речь идет, в частности, уникальные породы камень, которые Украина поставляет за границу в блоках, то есть как сырье. Один из ключевых покупателей украинского лабрадорита – Китай. Однако через Китай украинский уникальный камень попадает на рынки России.

Там камень распиливают, полируют и продают как более дорогие изделия для строительства и отделки. Соответственно, доходы от обработки сырья, рабочие места и налоги остаются за границей, в том числе в бюджете страны-агрессора.

По оценке основательницы Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксении Оринчак, переход к переработке может позволить украинским предприятиям продавать продукцию в 3-4 раза дороже необработанного сырья.

"В этом предложении я вижу win-win историю: выигрывает и государство, и бизнес", — отметила она в интервью изданию.

Для этого добытчикам не обязательно строить заводы за один день. Оринчак предлагает использовать давальческую переработку: заказывать обработку камня на других украинских предприятиях и продавать готовую продукцию и параллельно развивать собственную переработку. Это позволяет развивать бизнес без первоначальных затрат на строительство собственного производства.

Однако введенная пошлина еще не вступила в силу. Принятый Верховной Радой закон ожидает подписи президента.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал аграриев активно наращивать переработку продукции для экспорта. Главная цель – переориентировать экспорт из сырья на товары с высокой добавленной стоимостью.

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Источник: https://komersant.ua/ru/nastupni-50-rokiv-tilki-pererobka-orinchak-pro-majbutnie-dobuvnoi-galuzi/
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