В Україні запускають нову систему військового обліку: деталі від Міноборони

Міноборони запускає нову цифрову систему обліку військових "Імпульс". Тепер актуальні дані про кожного захисника будуть у цифровому форматі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні міністра оборони Дениса Шмигаля у Telegram.

Цифрова система обліку військовослужбовців Імпульс. Фото: із відкритих джерел

Денис Шмигаль зазначив, що "Імпульс" дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проекти наказів. Паперова бюрократія залишиться у минулому, доступ до даних буде швидким та прозорим.

Зазначається, що "Імпульс" — це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати у кожній військовій частині", — написав міністр.

З появою "Імпульс" слід враховувати деякі моменти. Так, військові частини – отримають швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерують накази та інші документи. Вищий посібник — може приймати управлінські рішення з урахуванням чітких прозорих даних з кожної частини. Відомо, що першими систему почали використовувати підрозділи десантно-штурмових військ.

Найближчими тижнями "Імпульс" запрацює в Сухопутних військах і на рівні новостворених корпусів.

"У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: додатком для військових Армія, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом", — додав Шмигаль.

