В Украине запускают новую систему военного учета: детали от Минобороны

Минобороны запускает новую цифровую систему учета военных "Импульс". Теперь актуальные данные о каждом защитнике будут в цифровом формате. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.

Цифровая система учёта военнослужащих Импульс. Фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль отметил, "Импульс" позволит получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов. Бумажная бюрократия останется в прошлом, доступ к данным будет быстрым и прозрачным.

Отмечается, что "Импульс" — это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части", — написал министр.

С появлением "Импульс" нужно учитывать некоторые моменты. Так, воинские части – получат быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и быстро генерируют приказы и другие документы. Высшее руководство — может принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждой части. Известно, что первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск.

В ближайшие недели "Импульс" заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.

"В будущем "Импульс" планируем интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны: приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления личным составом", — добавил Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — если Украина хочет иметь эффективные центры комплектования, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ДБР, прокуратуры и т.д. Такое мнение высказал народный депутат Украины Александр Федиенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – выезд за границу молодежи 18-22 лет: какая катастрофа может ожидать Украину и ее экономику.



