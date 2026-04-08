logo_ukra

BTC/USD

71880

ETH/USD

2231.63

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події В Україні запровадили оливкові номерні знаки: для яких авто діють нововведення
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні запровадили оливкові номерні знаки: для яких авто діють нововведення

Символ миру та стійкості: іноземні дипломати в Україні переходять на номерні знаки нового зразка

8 квітня 2026, 21:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Україні офіційно змінили дизайн та принципи формування дипломатичних номерних знаків. Оновлення, ініційоване МЗС, не лише змінює зовнішній вигляд табличок, а й остаточно прибирає привілейований статус країни-агресора у цій сфері.

Оливкові номери в Україні. Ілюстративне фото

Оливкові номера в Україні. Ілюстративне фото

Головною візуальною відмінністю став оливковий колір. Такий вибір є символічним: він водночас уособлює традиції дипломатії та віддає шану кольору форми українських воїнів. Окрім естетики, нові знаки мають посилити безпеку та запобігти махінаціям із використанням дипломатичного статусу на дорогах.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що це рішення є частиною глобального очищення українського простору від російської присутності.

"Відсьогодні в Україні — нові дипломатичні номерні знаки. І це більше, ніж технічна зміна. Це — про зміну реальності. Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено", — заявив очільник міністерства.

За словами міністра, тепер під номером "001" зареєстровані представники ключового стратегічного партнера України. "Це чесне відображення реальності без інерції минулого і показник реальних змін у міжнародній підтримці України", — підсумував Сибіга, додавши, що держава системно прибирає Росію з усіх сфер, де вона раніше домінувала.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ігнорування технічного стану автомобіля загрожує не лише фінансовими витратами на ремонт, а й серйозною небезпекою на дорозі. Експерти автоіндустрії виділили п’ять ключових ознак, які сигналізують про необхідність термінової перевірки транспортного засобу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини