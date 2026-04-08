В Україні запровадили оливкові номерні знаки: для яких авто діють нововведення

В Україні офіційно змінили дизайн та принципи формування дипломатичних номерних знаків. Оновлення, ініційоване МЗС, не лише змінює зовнішній вигляд табличок, а й остаточно прибирає привілейований статус країни-агресора у цій сфері.

Оливкові номера в Україні. Ілюстративне фото

Головною візуальною відмінністю став оливковий колір. Такий вибір є символічним: він водночас уособлює традиції дипломатії та віддає шану кольору форми українських воїнів. Окрім естетики, нові знаки мають посилити безпеку та запобігти махінаціям із використанням дипломатичного статусу на дорогах.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що це рішення є частиною глобального очищення українського простору від російської присутності.

"Відсьогодні в Україні — нові дипломатичні номерні знаки. І це більше, ніж технічна зміна. Це — про зміну реальності. Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено", — заявив очільник міністерства.

За словами міністра, тепер під номером "001" зареєстровані представники ключового стратегічного партнера України. "Це чесне відображення реальності без інерції минулого і показник реальних змін у міжнародній підтримці України", — підсумував Сибіга, додавши, що держава системно прибирає Росію з усіх сфер, де вона раніше домінувала.

