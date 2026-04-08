Главная Новости Общество события В Украине ввели оливковые номерные знаки: для каких авто действуют нововведения
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине ввели оливковые номерные знаки: для каких авто действуют нововведения

Символ мира и устойчивости: иностранные дипломаты в Украине переходят на номерные знаки нового образца

8 апреля 2026, 21:21
Автор:
Недилько Ксения

В Украине официально изменились дизайн и принципы формирования дипломатических номерных знаков. Обновление, инициированное МИДом, не только изменяет внешний вид табличек, но и окончательно убирает привилегированный статус страны-агрессора в этой сфере.

В Украине ввели оливковые номерные знаки: для каких авто действуют нововведения

Оливковые номера в Украине. Иллюстративное фото

Главным визуальным отличием стал оливковый цвет. Такой выбор символичен: он одновременно олицетворяет традиции дипломатии и чтит цвет формы украинских воинов. Кроме эстетики, новые знаки должны усилить безопасность и предотвратить махинации с использованием дипломатического статуса на дорогах.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что это решение является частью глобального очищения украинского пространства от российского присутствия.

В Украине ввели оливковые номерные знаки: для каких авто действуют нововведения - фото 2

"С сегодняшнего дня в Украине — новые дипломатические номерные знаки. И это больше, чем техническое изменение. Это об изменении реальности. Ранее первый дипломатический номер принадлежал государству-агрессору России. Сегодня это исправлено", — заявил глава министерства.

По словам министра, теперь под номером "001" зарегистрированы представители ключевого стратегического партнера Украины. "Это честное отражение реальности без инерции прошлого и показатель реальных изменений в международной поддержке Украины", — подытожил Сибига, добавив, что государство системно убирает Россию из всех сфер, где она раньше доминировала.

В Украине ввели оливковые номерные знаки: для каких авто действуют нововведения - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что игнорирование технического состояния автомобиля грозит не только финансовыми затратами на ремонт, но и серьезной опасностью на дороге. Эксперты автоиндустрии выделили пять ключевых признаков, сигнализирующих о необходимости срочной проверки транспортного средства.



