В Україні невдовзі можуть з’явитися платні дороги: що відомо

В Україні розглядають можливість запровадження платного проїзду на окремих автошляхах за так званою толінговою моделлю. Над відповідною концепцією працює Міністерство розвитку громад та територій, повідомила заступниця очільника відомства Альона Шкрум у коментарі українській редакції Forbes.

У Мінрозвитку розглядають можливість платного проїзду деякими дорогами. Фото: з відкритих джерел

За її словами, нове законодавство про публічно-приватне партнерство відкриває можливість реалізовувати інфраструктурні проєкти навіть під час воєнного стану. Водночас класична концесія зараз виглядає менш привабливою через високі ризики та невизначений попит.

Натомість у міністерстві схиляються до моделі, яка передбачає диференційований підхід до користувачів доріг. Зокрема, пасажирський транспорт зможе пересуватися безкоштовно, тоді як власники вантажних автомобілів масою понад 12 тонн сплачуватимуть за проїзд.

Альона Шкрум зазначила, що подібна система давно функціонує в багатьох країнах Європи. Вона дозволяє інвесторам повертати вкладені кошти без різкого зростання соціального невдоволення, оскільки плата стягується насамперед із комерційного транспорту, який найбільше навантажує дорожню інфраструктуру.

У відомстві вважають, що впровадження толінгу може стати одним із ключових механізмів залучення приватного капіталу для відновлення та розвитку доріг після завершення війни, що має стратегічне значення для економіки країни.

Раніше повідомлялося, що першою платною дорогою в Україні може стати ділянка автотраси від Ковеля до пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ на кордоні з Польщею. За словами заступника міністра Сергія Деркача, проєкт передбачає реконструкцію траси та розширення її до чотирьох смуг у межах публічно-приватного партнерства.

Водночас у Міністерстві фінансів наголошували, що запуск повноцінної системи платних доріг із механізмом розрахунку тарифів може потребувати значних інвестицій. За оцінками заступника міністра фінансів Олександра Кави, йдеться приблизно про 7 мільярдів гривень.

Як повідомляв портал "Коментарі", міський голова Дніпра Борис Філатов емоційно висловився про пріоритет розподілу державних коштів, назвавши його "політичним скотством". Так він прокоментував ймовірне будівництво дороги на Буковель.