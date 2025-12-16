В Украине скоро могут появиться платные дороги: что известно

В Украине рассматривается возможность введения платного проезда на отдельных автодорогах по так называемой толлинговой модели. Над соответствующей концепцией работает Министерство развития громад и территорий, сообщила заместитель главы ведомства Алена Шкрум в комментарии украинской редакции Forbes.

В Минразвития рассматривают возможность платного проезда по некоторым дорогам. Фото: из открытых источников

По ее словам, новое законодательство о публично-частном партнерстве открывает возможность реализовывать инфраструктурные проекты даже во время военного положения. В то же время, классическая концессия сейчас выглядит менее привлекательной из-за высоких рисков и неопределенного спроса.

В министерстве склоняются к модели, которая предполагает дифференцированный подход к пользователям дорог. В частности, пассажирский транспорт сможет передвигаться бесплатно, в то время как владельцы грузовых автомобилей массой более 12 тонн будут платить за проезд.

Алена Шкрум отметила, что подобная система давно функционирует во многих странах Европы. Она позволяет инвесторам возвращать вложенные средства без резкого роста социального недовольства, поскольку плата взимается прежде всего с коммерческого транспорта, наиболее нагружающего дорожную инфраструктуру.

В ведомстве считают, что внедрение толлинга может стать одним из ключевых механизмов привлечения частного капитала для восстановления и развития дорог после завершения войны, что имеет стратегическое значение для экономики страны.

Ранее сообщалось, что первой платной дорогой в Украине может стать участок автотрассы от Ковеля до пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей. По словам замминистра Сергея Деркача, проект предусматривает реконструкцию трассы и расширение ее до четырех полос в рамках публично-частного партнерства.

В то же время в Министерстве финансов отмечали, что запуск полноценной системы платных дорог с механизмом расчета тарифов может потребовать значительных инвестиций. По оценкам заместителя министра финансов Александра Кавы, речь идет примерно о 7 миллиардах гривен.

