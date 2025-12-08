Ворожі спецслужби можуть готувати низку протестних акцій у великих містах півдня та сходу — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

В Україні ФСБ готує «мирні протести»: що відомо

"РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс.

За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни.

Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України!" – наголосив омбудсман.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Службі безпеки України прокоментували заяву румунських військових про нібито знищення українського морського дрона Sea Baby.

У спецслужбі заявили, що не втрачали морських безпілотників під час виконання бойових завдань, повідомляє Суспільне.

"Усі морські безпілотні апарати СБУ Sea Baby, які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", — наголосили в СБУ.