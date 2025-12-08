logo

В Украине ФСБ готовит мирные протесты: что известно

Российские спецслужбы планируют расшатать ситуацию внутри Украины под видом якобы «мирных протестов»

8 декабря 2025, 16:56
Автор:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и востока – Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве – а также в Киеве. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Украине ФСБ готовит мирные протесты: что известно

В Украине ФСБ готовит мирные протесты: что известно

"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих – пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс.

По замыслу России эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны.

Мы должны четко осознавать: Россия и дальше будет пытаться бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!" – подчеркнул омбудсман.

В Украине ФСБ готовит мирные протесты: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Службе безопасности Украины прокомментировали заявление румынских военных о якобы уничтожении украинского морского дрона Sea Baby.

В спецслужбе заявили, что не теряли морских беспилотников во время выполнения боевых задач, сообщает Суспильное.

"Все морские беспилотные аппараты СБУ Sea Baby, которые задействованы в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян", — подчеркнули в СБУ.



