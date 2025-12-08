Вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и востока – Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве – а также в Киеве. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Украине ФСБ готовит мирные протесты: что известно

"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих – пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс.

По замыслу России эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны.

Мы должны четко осознавать: Россия и дальше будет пытаться бить по самому чувствительному — доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц. Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!" – подчеркнул омбудсман.

