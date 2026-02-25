В українців змінилося ставлення до вступу в ЄС: скільки підтримує

Підтримка вступу України до Європейського Союзу з початку повномасштабної війни суттєво зросла. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

В українців змінилося ставлення до вступу в ЄС. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами опитування, якщо найближчим часом відбувся б референдум, 75% українців проголосували б за членство в ЄС. Серед тих, хто точно взяв би участь у голосуванні, цей показник сягає 88%. До початку повномасштабної війни у листопаді–грудні 2021 року вступ до ЄС підтримували 56% усіх опитаних. Таким чином, за кілька років війни євроінтеграційні настрої українців зміцнилися майже на 20 відсоткових пунктів.

Якщо оцінювати регіональний розріз, то найвищий рівень підтримки зафіксовано на Заході України — 88% мешканців регіону готові голосувати за членство в ЄС. На Сході таких 79%, у Центрі — 70%, а на Півдні — 58%.

Соціологи відзначають і вікову динаміку. Що молодші респонденти, то сильніше вони підтримують інтеграцію України з ЄС. Якщо серед людей віком 60+ за вступ готові голосувати 68%, то серед молоді до 30 років такий показник становить 82%. Серед україномовних громадян 76% підтримують вступ до ЄС, серед російськомовних — 69,5%.

Коли Україна може стати членом ЄС

Попри високий рівень підтримки, очікування щодо термінів вступу залишаються стриманими. Лише 14% опитаних українців вважають, що Україна зможе приєднатися до ЄС упродовж 1-3 років. 23% прогнозують членство через 5-10 років, 21% називають термін 3–5 років, а ще 10% переконані, що цього не станеться ніколи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи підтримують поляки вступ України до ЄС.

Також "Коментарі" писали, що в ЄС назвали Угорщину ганьбою для Європи.