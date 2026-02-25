У украинцев изменилось отношение к вступлению в ЕС: сколько поддерживает

Поддержка вступления Украины в Европейский Союз с начала полномасштабной войны значительно возросла. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

У украинцев изменилось отношение к вступлению в ЕС. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее время состоялся референдум, 75% украинцев проголосовали бы за членство в ЕС. Среди тех, кто бы точно принял участие в голосовании, этот показатель достигает 88%. До начала полномасштабной войны в ноябре-декабре 2021 года вступление в ЕС поддерживало 56% всех опрошенных. Таким образом, за несколько лет войны евроинтеграционные настроения украинцев укрепились почти на 20 процентных пунктах.

Если оценивать региональный разрез, то самый высокий уровень поддержки зафиксирован на Западе Украины – 88% жителей региона готовы голосовать за членство в ЕС. На Востоке таких 79%, в Центре – 70%, а на Юге – 58%.

Социологи отмечают и возрастную динамику. Чем младше респонденты, тем сильнее они поддерживают интеграцию Украины с ЕС. Если среди людей 60 за вступление готовы голосовать 68%, то среди молодежи до 30 лет такой показатель составляет 82%. Среди украиноязычных граждан 76% поддерживают вступление в ЕС, среди русскоязычных – 69,5%.

Когда Украина может стать членом ЕС

Несмотря на высокий уровень поддержки, ожидания сроков вступления остаются сдержанными. Только 14% опрошенных украинцев считают, что Украина сможет присоединиться к ЕС в течение 1-3 лет. 23% прогнозируют членство через 5-10 лет, 21% называют срок 3–5 лет, а еще 10% убеждены, что этого не произойдет никогда.

