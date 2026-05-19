В Офісі Зеленського відповіли на чутки про конфлікт із ЄС: що відбувається навколо вступу України

В Офісі президента України спростували інформацію про можливу напруженість у відносинах із Європейським Союзом через вимоги Києва прискорити процес вступу до ЄС. Заступник голови ОП Ігор Жовква заявив, що контакти з європейськими лідерами відбуваються практично щодня, а переговорний процес триває у конструктивному руслі.

Ігор Жовква. Фото: з відкритих джерел

За словами Жовкви, президент Володимир Зеленський регулярно спілкується з керівництвом Євросоюзу, зокрема з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сам чиновник також підтримує постійний зв'язок з їхніми офісами та дипломатичними радниками.

В Офісі президента наголошують, що жодних ознак кризи чи охолодження відносин між Києвом та Брюсселем немає. Навпаки, Україна вважає, що виконала всі умови, які необхідні для переходу до наступного етапу євроінтеграції — відкриття переговорних кластерів.

Жовква зазначив, що процес рухається тими темпами, які готові підтримувати європейські партнери. Київ продовжує наполягати на максимально швидкому просуванні переговорів, вважаючи, що Україна вже довела свою готовність до подальшого зближення з ЄС навіть в умовах повномасштабної війни.

Окремо в офісі президента прокоментували питання військової допомоги з боку США. За словами Жовкви, зараз Україна не стикається з проблемами в отриманні американського озброєння в рамках програми PURL.

На тлі війни тема вступу України до Євросоюзу залишається однією з ключових для української влади. У Києві розраховують, що політична підтримка з боку Заходу поступово переросте у конкретні рішення щодо прискорення інтеграції країни до європейської спільноти.

