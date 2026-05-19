logo_ukra

BTC/USD

76751

ETH/USD

2113.14

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події В Офісі Зеленського відповіли на чутки про конфлікт із ЄС: що відбувається навколо вступу України
commentss НОВИНИ Всі новини

В Офісі Зеленського відповіли на чутки про конфлікт із ЄС: що відбувається навколо вступу України

На Банковій запевняють, що Європа не гальмує Київ, а переговори про членство вже готові до нового етапу

19 травня 2026, 12:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Офісі президента України спростували інформацію про можливу напруженість у відносинах із Європейським Союзом через вимоги Києва прискорити процес вступу до ЄС. Заступник голови ОП Ігор Жовква заявив, що контакти з європейськими лідерами відбуваються практично щодня, а переговорний процес триває у конструктивному руслі.

В Офісі Зеленського відповіли на чутки про конфлікт із ЄС: що відбувається навколо вступу України

Ігор Жовква. Фото: з відкритих джерел

За словами Жовкви, президент Володимир Зеленський регулярно спілкується з керівництвом Євросоюзу, зокрема з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сам чиновник також підтримує постійний зв'язок з їхніми офісами та дипломатичними радниками.

В Офісі президента наголошують, що жодних ознак кризи чи охолодження відносин між Києвом та Брюсселем немає. Навпаки, Україна вважає, що виконала всі умови, які необхідні для переходу до наступного етапу євроінтеграції — відкриття переговорних кластерів.

Жовква зазначив, що процес рухається тими темпами, які готові підтримувати європейські партнери. Київ продовжує наполягати на максимально швидкому просуванні переговорів, вважаючи, що Україна вже довела свою готовність до подальшого зближення з ЄС навіть в умовах повномасштабної війни.

Окремо в офісі президента прокоментували питання військової допомоги з боку США. За словами Жовкви, зараз Україна не стикається з проблемами в отриманні американського озброєння в рамках програми PURL.

На тлі війни тема вступу України до Євросоюзу залишається однією з ключових для української влади. У Києві розраховують, що політична підтримка з боку Заходу поступово переросте у конкретні рішення щодо прискорення інтеграції країни до європейської спільноти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — членство в ЄС більше не віддалена перспектива: Сібіг зробив обнадійливу заяву.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://interfax.com.ua/news/interview/1168911.html?fbclid=IwY2xjawR49hVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFkRTZtNFVJOXB0SVo2d2U3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkshFZSHu2gwxeFOLqojiVLpq-Uib6nYITaxWBArlsRzf_QvP5SEbMbG_HBt_aem_UfU3ytpyogTbA-bFy_CmJQ
Теги:

Новини

Всі новини