В Офисе Зеленского ответили на слухи о конфликте с ЕС: что происходит вокруг вступления Украины

В Офисе президента Украины опровергли информацию о возможной напряженности в отношениях с Европейским Союзом из-за требований Киева ускорить процесс вступления в ЕС. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявил, что контакты с европейскими лидерами происходят практически ежедневно, а переговорный процесс продолжается в конструктивном русле.

Игорь Жовква. Фото: из открытых источников

По словам Жовквы, президент Владимир Зеленский регулярно общается с руководством Евросоюза, в частности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой. Сам чиновник также поддерживает постоянную связь с их офисами и дипломатическими советниками.

В Офисе президента подчеркивают, что никаких признаков кризиса или охлаждения отношений между Киевом и Брюсселем нет. Напротив, Украина считает, что выполнила все условия, необходимые для перехода к следующему этапу евроинтеграции — открытию переговорных кластеров.

Жовква отметил, что процесс движется теми темпами, которые готовы поддерживать европейские партнеры. При этом Киев продолжает настаивать на максимально быстром продвижении переговоров, считая, что Украина уже доказала свою готовность к дальнейшему сближению с ЕС даже в условиях полномасштабной войны.

Отдельно в Офисе президента прокомментировали вопрос военной помощи со стороны США. По словам Жовквы, на данный момент Украина не сталкивается с проблемами в получении американского вооружения в рамках программы PURL.

На фоне продолжающейся войны тема вступления Украины в Евросоюз остается одной из ключевых для украинской власти. В Киеве рассчитывают, что политическая поддержка со стороны Запада постепенно перерастет в конкретные решения по ускорению интеграции страны в европейское сообщество.

