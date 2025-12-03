В Одесі у одному з місцевих квіткових магазинів представили незвичайну святкову новинку — ведмедів, повністю створених із гілок ялинки. Фігури виглядають об’ємно, пахнуть хвоєю та вже стали популярними серед охочих прикрасити дім або зробити нестандартний подарунок.

В Одесі у квітковому магазині з’явилися ведмеді з ялинки: новий зимовий тренд

У магазині доступні різні розміри — від маленьких декоративних фігур до велетня заввишки 120 см. Найбільший "ялинковий ведмідь" коштує 25 тисяч гривень. Майстри кажуть, що на його створення йде кілька днів роботи та велика кількість якісної хвої, щоб він виглядав максимально пухнастим.

Ця одеська новинка відразу нагадала українцям про інший тренд — ведмедя з троянд, який кілька місяців тому став популярним у Києві. Тоді столицю підкорила фігура, складена із живих троянд, яка коштувала понад півмільйона гривень.

У випадку з "ялинковими ведмедями" тренд отримав нове, зимове дихання: якщо трояндові фігури асоціювалися з коханням і святами на кшталт 14 лютого, то одеські ведмеді з ялинки — це вже символ новорічної атмосфери, затишку та аромату свята.

Місцеві жителі активно фотографуються з зеленими фігурами та викладають фото у соцмережі — схоже, Одеса запустила новий передсвятковий флешмоб.

Фото: Instagram / be__floral

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві неабиякий резонанс викликав букет у вигляді величезного ведмедя із червоних троянд вартістю 536 000 гривень. Поки одні у мережі намагалися дізнатися кому подарували букет, інші шукали, хто був замовником. Тепер стало відомо, що букет за півмільйона гривень у Києві подарували засновниці бренду жіночого одягу DaLee. Це зробили її співробітники.