В Одессе в одном из местных цветочных магазинов представили необычную праздничную новинку — медведей, полностью созданных из веток елки. Фигуры выглядят объемно, пахнут хвоей и уже стали популярны среди желающих украсить дом или сделать нестандартный подарок.

В Одессе в цветочном магазине появились медведи из елки: новый зимний тренд

В магазине доступны разные размеры — от маленьких декоративных фигур до великана высотой 120 см. Самый большой "елочный медведь" стоит 25 тысяч гривен. Мастера говорят, что на его создание уходит несколько дней работы и большое количество качественной хвои, чтобы он выглядел максимально пушистым.

Эта одесская новинка сразу напомнила украинцам о другом тренде — медведе из роз, который несколько месяцев тому назад стало популярным в Киеве. Тогда столицу покорила фигура, составленная из живых роз, а стоила она более полумиллиона гривен.

В случае с "елочными медведями" тренд получил новое, зимнее дыхание: если розовые фигуры ассоциировались с любовью и праздниками типа 14 февраля, то одесские медведи из елки — это уже символ новогодней атмосферы, уюта и аромата праздника.

Местные жители активно фотографируются с зелеными фигурами и выкладывают фото в соцсети – похоже, Одесса запустила новый предпраздничный флешмоб.

Фото : Instagram / be__floral

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве большой резонанс вызвал букет в виде огромного медведя из красных роз стоимостью 536 000 гривен. Пока одни в сети пытались узнать, кому подарили букет, другие искали, кто был заказчиком. Теперь стало известно, что букет за полмиллиона гривен в Киеве подарили основательнице бренда женской одежды DaLee. Это сделали ее сотрудники.