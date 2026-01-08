В Одесі хочуть Пушкіна замінити на Трампа: триває збір підписів

Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну в Одесі пропонують замінити на погруддя американського президента Дональда Трампа.

В Одесі пропонують встановити погруддя Трампа. Фото: з відкритих джерел

Таку петиції розмістили на міському сайті "Соціально активний громадянин". Її автор Тимур Вєндін навіть візуалізував свою пропозицію та показав, який вигляд може мати новий пам’ятник.

Як аргумент він наводить те, що в умовах переосмислення історичних і культурних символів у місті та країні громадські простори можуть відображати не лише історичну спадщину, а й актуальні цінності, дискусії та культурні процеси.

Дональда Трампа автор петиції називає "однією з найбільш помітних постатей світової політики XXI століття, що мала значний вплив на міжнародні відносини та глобальний порядок денний".

"Встановлення його бюста може розглядатися як сучасне арт-висловлювання та привід для публічної дискусії. При цьому пропонується не знищення культурної спадщини, а перенесення бюста Олександра Пушкіна до музейного або спеціалізованого культурного простору з метою його збереження у відповідному історичному контексті", — зазначив Тимур Вєндін.

Автор пропонує розглянути можливість демонтажу погруддя Пушкіна, винести питання на громадське обговорення та "забезпечити прозорість і законність процесу ухвалення рішення з урахуванням думок мешканців міста".

За перших шість годин петиція зібрала лише 18 підписів із 1000 необхідних для її розгляду.

