В Одессе хотят Пушкина заменить на Трампа: продолжается сбор подписей
В Одессе хотят Пушкина заменить на Трампа: продолжается сбор подписей

В городе зарегистрировали петицию о замене бюста Пушкина на памятник американскому президенту

8 января 2026, 17:07
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Памятник российскому поэту Александру Пушкину в Одессе предлагают заменить бюстом американского президента Дональда Трампа.

В Одессе хотят Пушкина заменить на Трампа: продолжается сбор подписей

В Одессе предлагают установить бюст Трампа. Фото: из открытых источников

Такую петицию разместили на городском сайте "Социально активный гражданин". Ее автор Тимур Вендин даже визуализировал свое предложение и показал, как может выглядеть новый памятник.

Как аргумент он приводит то, что в условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране общественные пространства могут отражать не только историческое наследие, но и актуальные ценности, дискуссии и культурные процессы.

Дональда Трампа автор петиции называет "одной из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века, которая оказала значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня".

"Установление его бюста может рассматриваться как современное арт-высказывание и повод для публичной дискуссии. При этом предлагается не уничтожение культурного наследия, а перенос бюста Александра Пушкина в музейное или специализированное культурное пространство с целью его сохранения в соответствующем историческом контексте", — отметил Тимур Вендин.

Автор предлагает рассмотреть возможность демонтажа бюста Пушкина, вынести вопрос на общественное обсуждение и "обеспечить прозрачность и законность процесса принятия решения с учетом мнений жителей города".

За первых шесть часов петиция собрала лишь 18 подписей из 1000 необходимых для ее рассмотрения.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп впервые достаточно подробно рассказал о состоянии здоровья, признав, что регулярно принимает высокие дозы аспирина, сталкивается с отеками конечностей и периодическими проблемами со слухом. При этом американский лидер настаивает: серьезных поводов для беспокойства нет, а его физическая форма позволяет полноценно исполнять обязанности главы государства.



Источник: https://citizen.omr.gov.ua/petition/757079/
