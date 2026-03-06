В Європі хапаються за голови: чому танкери зі СПГ розвертаються уже у дорозі

На тлі стрімкого зростання світових цін на газ один із танкерів зі скрапленим природним газом несподівано змінив курс просто під час рейсу. Судно, яке прямувало до Європи, розвернулося і взяло напрямок на азійський ринок, де покупці готові платити більше. Як повідомляє угорське економічне видання Világgazdaság, танкер BW Brussels LNG carrier спочатку мав доставити скраплений природний газ до одного з європейських портів. Однак під час рейсу судно змінило маршрут і нині прямує до Азії.

Танкер з газом. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що це перший відомий випадок під час нинішнього цінового стрибка, коли партія СПГ, призначена для Європи, була перенаправлена до азійських покупців. Причиною стала жорстка конкуренція на глобальному ринку: трейдери часто відправляють газ туди, де пропонують вищу ціну.

Напруженість на ринку різко посилилася через загострення конфлікту на Близькому Сході. Після атак на Іран один із ключових експортерів газу – Катар – тимчасово призупинив виробництво зрідженого газу. Це спричинило різке скорочення пропозиції на світовому ринку.

У результаті ціни на газ у Європі зросли майже на дві третини лише за тиждень – приблизно на 66%. Ситуація особливо чутлива для енергетичної безпеки регіону, адже Катар забезпечує близько 20% світового експорту СПГ і є другим найбільшим постачальником після США.

Аналітики компанії Kpler попереджають, що подібні випадки можуть повторитися. Якщо азійські покупці й надалі пропонуватимуть вищі ціни, нові партії газу також можуть змінювати маршрут просто в дорозі.

Додаткову загрозу становить і геополітичний фактор. Значна частина поставок СПГ із Катару та Об’єднані Арабські Емірати проходить через стратегічно важливу Ормузька протока. Будь-яка нестабільність у цьому регіоні може вплинути не лише на ціни, а й на саму можливість транспортування газу.

Експерти попереджають: якщо напруження на Близькому Сході збережеться, боротьба за газ між Європою та Азією лише посилюватиметься, а нинішній розворот танкера може стати лише першим сигналом нової енергетичної кризи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — пальне під загрозою: уряд вводить екстрені заходи через війну на Близькому Сході.



