В Европе хватаются за головы: почему танкеры из СПГ разворачиваются уже в пути

На фоне стремительного роста мировых цен на газ один из танкеров со сжиженным газом неожиданно изменил курс прямо во время рейса. Следующее в Европу судно развернулось и взяло направление на азиатский рынок, где покупатели готовы платить больше. Как сообщает венгерское экономическое издание Világgazdaság, танкер BW Brussels LNG carrier сначала должен был доставить сжиженный природный газ в один из европейских портов. Однако во время рейса судно изменило маршрут и в настоящее время следует в Азию.

Танкер с газом. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что это первый известный случай во время нынешнего ценового скачка, когда партия СПГ, предназначенная для Европы, была перенаправлена в азиатские покупатели. Причиной послужила жесткая конкуренция на глобальном рынке: трейдеры часто отправляют газ туда, где предлагают более высокую цену.

Напряженность на рынке резко усилилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. После атак на Иран один из ключевых экспортеров газа – Катар – временно приостановил производство сжиженного газа. Это повлекло за собой резкое сокращение предложения на мировом рынке.

В результате цены на газ в Европе выросли почти на две трети всего за неделю – примерно на 66%. Ситуация особенно чувствительна для энергетической безопасности региона, ведь Катар обеспечивает около 20% мирового экспорта СПГ и является вторым крупнейшим поставщиком после США.

Аналитики Kpler предупреждают, что подобные случаи могут повториться. Если азиатские покупатели будут и дальше предлагать более высокие цены, новые партии газа также могут менять маршрут прямо в пути.

Дополнительную угрозу представляет и геополитический фактор. Значительная часть поставок СПГ из Катара и Объединенные Арабские Эмираты проходит через стратегически важный Ормузский пролив. Любая нестабильность в этом регионе может повлиять не только на цены, но и на возможность транспортировки газа.

Эксперты предупреждают: если напряжение на Ближнем Востоке сохранится, борьба за газ между Европой и Азией будет только усиливаться, а нынешний разворот танкера может стать первым сигналом нового энергетического кризиса.

