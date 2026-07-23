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В Естонії реклама м’яса з українськими прапорами довела росіян до істерики (ФОТО)

У рекламі естонського м’яса з українцями побачили тролінг росіян

23 липня 2026, 15:45
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Автор:
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Slava Kot

Естонська м’ясна компанія Rannarootsi привернула увагу соцмереж після публікації реклами нового продукту для гриля. Звичайний на перший погляд промопост викликав хвилю обговорень, адже користувачі побачили в ньому політичний підтекст, пов’язаний з війною Росії проти України.

В Естонії реклама м’яса з українськими прапорами довела росіян до істерики (ФОТО)

Реклама естонської компанії Rannarootsi

На рекламному зображенні компанії Rannarootsi двоє чоловіків з нашивками у вигляді українського прапора смажать м’ясо на узбережжі. На задньому плані видно густий дим, який багатьом нагадав наслідки ударів по російських об’єктах. 

"Õige grill muudab kibeda sibula magusaks (Правильний гриль перетворює гірку цибулю на солодку)", — йдеться у слогані компанії.

Як виявилося слово sibul (цибуля) в Естонії використовують як зневажливе прізвисько щодо частини російськомовного населення. Через це деякі користувачі з Росії та проросійські коментатори звинуватили компанію у провокації та "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі". У соцмережах також лунали заклики бойкотувати продукцію бренду.

В Естонії реклама м’яса з українськими прапорами довела росіян до істерики (ФОТО) - фото 2

Реклама естонської компанії Rannarootsi 

Однак більша частина естонських користувачів сприйняла рекламу як приклад політичної сатири. У коментарях багато хто висловив підтримку Україні, а дехто заявив, що готовий придбати продукцію Rannarootsi саме через таку рекламну кампанію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Естонії провели перший чемпіонат з вереску свиней. Переможець незвичного конкурсу зібрав натовп глядачів та отримав пів свині та ковбаски.

Також "Коментарі" писали, що Естонія готова миттєво закрити кордон із Росією.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DS5EbnzcM/
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