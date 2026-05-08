Умєров уже в США: Зеленський розкрив, що може зважитися на війну в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров прибув до Майамі для серії переговорів із представниками адміністрації США на тлі фактичного заморожування мирного процесу між Києвом та Москвою. Про візит повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Умеров отримав доручення обговорити питання обміну військовополоненими, а також спробувати активізувати дипломатичні зусилля щодо припинення війни. У Києві розраховують повернути переговорний процес у активну фазу після кількох місяців безрезультатних контактів.

Як повідомляє Reuters, переговори за посередництва США практично зупинилися. Особливо напруженою залишається ситуація довкола Донецької області. Москва вимагає, щоб Україна вивела війська з територій, які російська армія так і не спромоглася повністю захопити після початку повномасштабного вторгнення. Київ категорично відкидає такі умови та заявляє, що не має наміру віддавати контрольовані території.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує постійні консультації з американською стороною та уважно стежить за контактами Вашингтона з Кремлем.

"Ми працюємо над тим, щоб це сприяло наближенню гідного миру та забезпеченню безпеки", — заявив президент.

За даними джерел, Київ очікував на візит американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера ще навесні, проте їхня увага переключилася на загострення конфлікту між США та Іраном.

У Білому домі підтвердили зустріч Умерова з американськими чиновниками, проте деталі не розкриваються.

Ситуація загострилася після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним 29 квітня, під час якої було обговорено можливе припинення вогню. Після цього Росія оголосила про "перемир'я" на 8-9 травня, проте Україна назвала ініціативу спробою убезпечити парад у Москві від ударів дронів.

Київ запропонував безстрокове припинення вогню з 6 травня, але домовитись сторонам не вдалося. Більше того, Москва погрожувала ударами по центру Києва у разі атак на російську столицю, а Україна звинуватила РФ у порушенні режиму тиші.

