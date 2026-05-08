logo_ukra

BTC/USD

79643

ETH/USD

2281.27

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Умєров уже в США: Зеленський розкрив, що може зважитися на війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Умєров уже в США: Зеленський розкрив, що може зважитися на війну в Україні

Головний переговорник Зеленського прибув до Майамі для закритих зустрічей з американцями після провалу перемир'я та нової розмови Трампа з Путіним

8 травня 2026, 07:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров прибув до Майамі для серії переговорів із представниками адміністрації США на тлі фактичного заморожування мирного процесу між Києвом та Москвою. Про візит повідомив президент України Володимир Зеленський.

Умєров уже в США: Зеленський розкрив, що може зважитися на війну в Україні

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, Умеров отримав доручення обговорити питання обміну військовополоненими, а також спробувати активізувати дипломатичні зусилля щодо припинення війни. У Києві розраховують повернути переговорний процес у активну фазу після кількох місяців безрезультатних контактів.

Як повідомляє Reuters, переговори за посередництва США практично зупинилися. Особливо напруженою залишається ситуація довкола Донецької області. Москва вимагає, щоб Україна вивела війська з територій, які російська армія так і не спромоглася повністю захопити після початку повномасштабного вторгнення. Київ категорично відкидає такі умови та заявляє, що не має наміру віддавати контрольовані території.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує постійні консультації з американською стороною та уважно стежить за контактами Вашингтона з Кремлем.

"Ми працюємо над тим, щоб це сприяло наближенню гідного миру та забезпеченню безпеки", — заявив президент.

За даними джерел, Київ очікував на візит американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера ще навесні, проте їхня увага переключилася на загострення конфлікту між США та Іраном.

У Білому домі підтвердили зустріч Умерова з американськими чиновниками, проте деталі не розкриваються.

Ситуація загострилася після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним 29 квітня, під час якої було обговорено можливе припинення вогню. Після цього Росія оголосила про "перемир'я" на 8-9 травня, проте Україна назвала ініціативу спробою убезпечити парад у Москві від ударів дронів.

Київ запропонував безстрокове припинення вогню з 6 травня, але домовитись сторонам не вдалося. Більше того, Москва погрожувала ударами по центру Києва у разі атак на російську столицю, а Україна звинуватила РФ у порушенні режиму тиші.

Читайте на порталі "Коментарі" — від Путіна озвучили ультиматум для продовження переговорів: чи є шанс на завершення війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-top-negotiator-miami-talks-source-says-2026-05-07/
Теги:

Новини

Всі новини