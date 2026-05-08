Умеров уже в США: Зеленский раскрыл, что может решиться по войне в Украине
НОВОСТИ

Умеров уже в США: Зеленский раскрыл, что может решиться по войне в Украине

Главный переговорщик Зеленского прибыл в Майами для закрытых встреч с американцами после провала перемирия и нового разговора Трампа с Путиным

8 мая 2026, 07:33
Кравцев Сергей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Майами для серии переговоров с представителями администрации США на фоне фактического замораживания мирного процесса между Киевом и Москвой. О визите сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, Умеров получил поручение обсудить вопросы обмена военнопленными, а также попытаться активизировать дипломатические усилия по прекращению войны. В Киеве рассчитывают вернуть переговорный процесс в активную фазу после нескольких месяцев безрезультатных контактов.

Как сообщает Reuters, переговоры при посредничестве США практически остановились. Особенно напряженной остается ситуация вокруг Донецкой области. Москва требует, чтобы Украина вывела войска с территорий, которые российская армия так и не смогла полностью захватить после начала полномасштабного вторжения. Киев категорически отвергает такие условия и заявляет, что не намерен отдавать контролируемые территории.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает постоянные консультации с американской стороной и внимательно следит за контактами Вашингтона с Кремлем.

"Мы работаем над тем, чтобы это способствовало приближению достойного мира и обеспечению безопасности", — заявил президент.

По данным источников, Киев ожидал визита американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера еще весной, однако их внимание переключилось на обострение конфликта между США и Ираном.

В Белом доме подтвердили встречу Умерова с американскими чиновниками, однако детали не раскрываются.

Ситуация обострилась после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным 29 апреля, во время которого обсуждалось возможное прекращение огня. После этого Россия объявила о "перемирии" на 8-9 мая, однако Украина назвала инициативу попыткой обезопасить парад в Москве от ударов дронов.

Киев предложил бессрочное прекращение огня с 6 мая, но договориться сторонам не удалось. Более того, Москва пригрозила ударами по центру Киева в случае атак на российскую столицу, а Украина обвинила РФ в нарушении режима тишины.

Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-top-negotiator-miami-talks-source-says-2026-05-07/
