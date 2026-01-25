"Укрзалізниця" планує продати 130 тисяч тонн старих вагонів для порізки: що стоїть за рішенням

АТ "Укрзалізниця" цього року планує здійснити грандіозний продаж металобрухту – близько 220 тисяч тонн сировини, з яких 130 тисяч тонн складатимуть старі вантажні вагони. Це рішення компанії стало несподіванкою для багатьох учасників ринку та викликало хвилю обговорень серед бізнесменів і залізничних експертів. Про це повідомляє Gmk.center.

130 тисяч тонн старих вагонів – на порізку: "Укрзалізниця" шокувала ринок металобрухту

За даними компанії, у 2025 році вже було реалізовано 60 тисяч тонн брухту на 400 млн грн. А з червня 2025-го по січень 2026-го проведено 209 аукціонів з продажу металобрухту, на яких відвантажено понад 30 тисяч тонн. Нині на складах УЗ залишається ще 91,7 тисяч тонн сировини, і її планують реалізувати найближчим часом.

Примітно, що старі вагони, які пропонує компанія для самостійної порізки, раніше могли ще десятиліттями служити для перевезень вантажів. Експерти наголошують: у такий спосіб УЗ не лише генерує дохід, але й фактично позбавляє себе резерву техніки, що може позначитися на логістиці та швидкості відновлення перевезень у разі збільшення попиту.

Продаж брухту та вагонів відбувається на тлі погіршення фінансового стану "Укрзалізниці". Уряд змушений був екстрено виділити компанії понад 4,3 млрд грн для виплат зарплат, і реалізація металобрухту стала одним із основних внутрішніх джерел надходжень. Додатково, юридична колізія восени 2023 року змусила на півтора року призупинити аукціони, що ще більше загострило дефіцит сировини на ринку.

Аналітики наголошують, що нинішній обсяг продажів – рекордний для українського ринку. Раніше "Укрзалізниця" забезпечувала лише 10–15% номінальних обсягів продажів металобрухту через Prozorro, а реальні постачання складали до 6% ринку. Тепер же компанія планує значно збільшити присутність у сегменті, пропонуючи на ринку сотні старих вагонів для порізки.

Підприємці та інвестори вже обговорюють, що така велика пропозиція металобрухту може суттєво вплинути на ціни на вторинну сировину в Україні. Деякі представники бізнесу вважають це "золотим шансом" для закупівель, інші – потенційною загрозою, адже дефіцит вагонів може негативно вплинути на логістичні потоки.

"Укрзалізниця", зі свого боку, зазначає, що продаж старих вагонів не вплине на поточні перевезення, адже компанія залишає у розпорядженні сучасний парк. Проте, аналітики нагадують, що старі вагони все ще могли слугувати резервом на випадок надзвичайних ситуацій чи пікових навантажень.

Отже, 2026 рік для українського ринку металобрухту обіцяє стати "гарячим": сотні вагонів на порізку, рекордні обсяги сировини та зростання конкуренції серед підприємців. І поки УЗ рятує фінанси, питання, чи не постраждає логістика країни, залишається відкритим.

