"Укрзализныця" планирует продать 130 тысяч тонн старых вагонов для резки: что стоит за решением

АО "Укрзализныця" в этом году планирует осуществить грандиозную продажу металлолома – около 220 тысяч тонн сырья, из которых 130 тысяч тонн будут составлять старые грузовые вагоны. Это решение стало неожиданностью для многих участников рынка и вызвало волну обсуждений среди бизнесменов и железнодорожных экспертов. Об этом сообщает Gmk.center.

130 тысяч тонн старых вагонов – на резке: "Укрзализныця" шокировала рынок металлолома

По данным компании, в 2025 году уже было реализовано 60 тысяч тонн лома на 400 млн грн. А с июня 2025 по январь 2026 проведено 209 аукционов по продаже металлолома, на которых отгружено более 30 тысяч тонн. Сейчас на складах УЗ остается еще 91,7 тысячи тонн сырья, и его планируют реализовать в ближайшее время.

Примечательно, что старые вагоны, предлагаемые компанией для самостоятельной резки, раньше могли еще десятилетиями служить для перевозок грузов. Эксперты отмечают: таким образом УЗ не только генерирует доход, но и фактически лишает себя резерва техники, что может сказаться на логистике и скорости восстановления перевозок при увеличении спроса.

Продажа лома и вагонов происходит на фоне ухудшения финансового состояния "Укрзализныци". Правительство вынуждено было экстренно выделить компании более 4,3 млрд грн для выплат зарплат, и реализация металлолома стала одним из основных внутренних источников поступлений. Дополнительно, юридическая коллизия осенью 2023 г. заставила на полтора года приостановить аукционы, что еще больше обострило дефицит сырья на рынке.

Аналитики подчеркивают, что нынешний объем продаж – рекордный для украинского рынка. Ранее "Укрзализныця" обеспечивала лишь 10–15% номинальных объемов продаж металлолома через Prozorro, а реальные поставки составляли до 6% рынка. Теперь же компания планирует значительно увеличить присутствие в сегменте, предлагая на рынке сотни подержанных вагонов для порезки.

Предприниматели и инвесторы уже обсуждают, что такое большое предложение металлолома может существенно повлиять на цены на вторсырье в Украине. Некоторые представители бизнеса считают это "золотым шансом" для закупок, другие потенциальной угрозой, ведь дефицит вагонов может негативно повлиять на логистические потоки.

"Укрзализныця" со своей стороны отмечает, что продажа старых вагонов не повлияет на текущие перевозки, ведь компания оставляет в распоряжении современный парк. Однако аналитики напоминают, что старые вагоны все еще могли служить резервом на случай чрезвычайных ситуаций или пиковых нагрузок.

Итак, 2026 год для украинского рынка металлолома обещает стать "горячим": сотни вагонов на резку, рекордные объемы сырья и рост конкуренции среди предпринимателей. И пока УЗ спасает финансы, вопрос, не пострадает ли логистика страны, остается открытым.

Читайте также в "Комментариях", что мировые рынки металлов испытывают настоящий шок – цены на медь обновили исторический рекорд, впервые в истории превысив психологическую отметку в 13 тысяч долларов за тонну.



