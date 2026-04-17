Укргідрометцентр попереджає: до України повертаються небезпечні весняні заморозки

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища, що насуваються на територію нашої країни.

Жовтий (І) рівень небезпеки:

У нічний час 19 квітня у північних регіонах, а також 20 квітня на півночі, сході та в більшості центральних областей (за винятком Вінниччини) очікується падіння температури "на поверхні ґрунту заморозки 0-3°".

Помаранчевий (ІІ) рівень небезпеки:

Значно суворіші погодні умови очікують 20 квітня на території Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Полтавщини. Фахівці зазначають, що там пройдуть "в повітрі заморозки 0-3°".

Експерти окремо наголошують на високих ризиках для сільського господарства, адже такі погодні умови та різке похолодання "завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".





