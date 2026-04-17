logo_ukra

BTC/USD

76187

ETH/USD

2371.51

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Укргідрометцентр попереджає: до України повертаються небезпечні весняні заморозки
commentss НОВИНИ Всі новини

Укргідрометцентр попереджає: до України повертаються небезпечні весняні заморозки

«Заморозки завдаватимуть шкоди»: синоптики назвали регіони, де очікується різке похолодання

17 квітня 2026, 15:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища, що насуваються на територію нашої країни.

Укргідрометцентр попереджає: до України повертаються небезпечні весняні заморозки

Ілюстративне фото

Жовтий (І) рівень небезпеки:

У нічний час 19 квітня у північних регіонах, а також 20 квітня на півночі, сході та в більшості центральних областей (за винятком Вінниччини) очікується падіння температури "на поверхні ґрунту заморозки 0-3°".

Помаранчевий (ІІ) рівень небезпеки:

Значно суворіші погодні умови очікують 20 квітня на території Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Полтавщини. Фахівці зазначають, що там пройдуть "в повітрі заморозки 0-3°".

Експерти окремо наголошують на високих ризиках для сільського господарства, адже такі погодні умови та різке похолодання "завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам".

                                                                                                                                                                                                                              

Укргідрометцентр попереджає: до України повертаються небезпечні весняні заморозки - фото 2


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напередодні поминальних днів українці масово впорядковують місця поховання близьких. Однак не всі мають змогу регулярно доглядати за могилами, тому питання вибору правильних рослин стає особливо актуальним. Експерти радять звернути увагу на культури, які можуть рости роками без особливого втручання.

Як повідомляють "Коментарі", про це розповів ландшафтний дизайнер Андрій Няйко. За його словами, головний принцип – обирати витривалі багаторічні та вічнозелені рослини, які добре адаптуються до різних умов і не потребують частого поливу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини