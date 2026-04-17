Укргидрометцентр предупреждает: в Украину возвращаются опасные весенние заморозки

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях, надвигающихся на территорию нашей страны.

Желтый (I) уровень опасности:

В ночное время 19 апреля в северных регионах, а также 20 апреля на севере, востоке и большинстве центральных областей (за исключением Винницкой области) ожидается падение температуры "на поверхности грунта заморозки 0-3°".

Оранжевый (II) уровень опасности:

Значительно более суровые погодные условия ожидают 20 апреля на территории Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Полтавщины. Специалисты отмечают, что там пройдут "в воздухе заморозки 0-3°".

Эксперты отдельно отмечают высокие риски для сельского хозяйства, ведь такие погодные условия и резкое похолодание "будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".





Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне поминальных дней украинцы массово упорядочивают места захоронения близких. Однако не все могут регулярно ухаживать за могилами, поэтому вопрос выбора правильных растений становится особенно актуальным. Эксперты советуют обратить внимание на культуры, которые могут расти годами без особого вмешательства.

Как сообщают "Комментарии", об этом рассказал ландшафтный дизайнер Андрей Няйко. По его словам, главный принцип – выбирать выносливые многолетние и вечнозеленые растения, которые хорошо адаптируются к разным условиям и не нуждаются в частом поливе.