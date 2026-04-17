logo

BTC/USD

76187

ETH/USD

2371.51

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Укргидрометцентр предупреждает: в Украину возвращаются опасные весенние заморозки
commentss НОВОСТИ Все новости

Укргидрометцентр предупреждает: в Украину возвращаются опасные весенние заморозки

«Заморозки будут причинять вред»: синоптики назвали регионы, где ожидается резкое похолодание

17 апреля 2026, 15:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях, надвигающихся на территорию нашей страны.

Укргидрометцентр предупреждает: в Украину возвращаются опасные весенние заморозки

Иллюстративное фото

Желтый (I) уровень опасности:

В ночное время 19 апреля в северных регионах, а также 20 апреля на севере, востоке и большинстве центральных областей (за исключением Винницкой области) ожидается падение температуры "на поверхности грунта заморозки 0-3°".

Оранжевый (II) уровень опасности:

Значительно более суровые погодные условия ожидают 20 апреля на территории Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Полтавщины. Специалисты отмечают, что там пройдут "в воздухе заморозки 0-3°".

Эксперты отдельно отмечают высокие риски для сельского хозяйства, ведь такие погодные условия и резкое похолодание "будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".

                                                                                                                                                                                                                              

Укргидрометцентр предупреждает: в Украину возвращаются опасные весенние заморозки - фото 2


Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне поминальных дней украинцы массово упорядочивают места захоронения близких. Однако не все могут регулярно ухаживать за могилами, поэтому вопрос выбора правильных растений становится особенно актуальным. Эксперты советуют обратить внимание на культуры, которые могут расти годами без особого вмешательства.

Как сообщают "Комментарии", об этом рассказал ландшафтный дизайнер Андрей Няйко. По его словам, главный принцип – выбирать выносливые многолетние и вечнозеленые растения, которые хорошо адаптируются к разным условиям и не нуждаются в частом поливе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости