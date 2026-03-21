Україну очікує війна з НАТО: що цього разу заявили в Орбана

Угорщина заявила, що будь-яка атака на газопровід "Турецький потік" на території Туреччини буде розцінюватися як напад на країну – члена НАТО. Про це повідомив керівник апарату прем’єр-міністра Гергей Гуляш.

Україна-НАТО. Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що не слід мати ілюзій щодо того, ніби Україна не готова ризикувати енергетичною безпекою Європи. За його словами, йдеться навіть про можливість використання військових засобів, що, на думку Будапешта, створює додаткові загрози для регіону.

Паралельно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час урядового брифінгу різко розкритикував перспективу вступу України до ЄС. Він заявив, що таке рішення, на його думку, не наблизить Європу до миру, а навпаки – підвищить ризик ескалації конфлікту.

Сіярто стверджує, що у разі розширення війни на територію ЄС, а також з огляду на членство більшості країн Євросоюзу в НАТО, це може призвести до прямого зіткнення Альянсу з Росією і навіть до глобального конфлікту. Він підкреслив, що членство України в ЄС у нинішніх умовах є неприйнятним у рамках мирних домовленостей.

Окремо угорський міністр заявив, що в найближчі тижні можливі спроби атак на інфраструктуру "Турецького потоку", який є критично важливим для енергопостачання Угорщини. Він додав, що країни, через територію яких проходить трубопровід, посилюють заходи безпеки.

Раніше Сіярто також стверджував, що Україна нібито причетна до атаки на компресорну станцію газопроводу із застосуванням безпілотників, що Київ офіційно не підтверджував.

