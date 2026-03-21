Украину ожидает война с НАТО: что на этот раз заявили у Орбана

Венгрия заявила, что любая атака на газопровод Турецкий поток на территории Турции будет расцениваться как нападение на страну-члена НАТО. Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Гергей Гуляш.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что не следует питать иллюзий относительно того, что Украина не готова рисковать энергетической безопасностью Европы. По его словам, речь даже идет о возможности использования военных средств, что, по мнению Будапешта, создает дополнительные угрозы для региона.

Параллельно министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время правительственного брифинга подверг резкой критике перспективу вступления Украины в ЕС. Он заявил, что такое решение, по его мнению, не приблизит Европу к миру, а наоборот повысит риск эскалации конфликта.

Сиярто утверждает, что в случае расширения войны на территорию ЕС, а также ввиду членства большинства стран Евросоюза в НАТО это может привести к прямому столкновению Альянса с Россией и даже к глобальному конфликту. Он подчеркнул, что членство Украины в ЕС в нынешних условиях неприемлемо в рамках мирных договоренностей.

Отдельно венгерский министр заявил, что в ближайшие недели возможны попытки атак на инфраструктуру "Турецкого потока", который критически важен для энергоснабжения Венгрии. Он добавил, что страны, через территорию которых проходит трубопровод, ужесточают меры безопасности.

Ранее Сиярто также утверждал, что Украина якобы имеет отношение к атаке на компрессорную станцию газопровода с применением беспилотников, что Киев официально не подтверждал.

